Genialny Raspberry Pi 400 jak retro Amiga czy ZX Spectrum. All-in-one w klawiaturze

Pod względem wnętrzności, komputer opiera się na Raspberry Pi 4. Pod tym kątem nie ma zaskoczenia. Jego wydajność może jedynie podnieść specjalnie zaprojektowany wydajny układ chłodzenia, który zaimplementowano w modelu 400. Oczywiście czysta moc jest taka sama, ale chłodne układy, to po prostu brak przycinana osiągów, więc taki sam efekt, gdybyśmy na własną rękę dodali odpowiedni system rozpraszania ciepła do zwykłego Raspberry Pi 4.





Widok z tyłu na porty Raspberry Pi 400 Personal Computer / foto. Raspberry Pi





Jest dobrze nawet w kwestii portów. Mamy dojście do 40 pinów GPIO, ale też gniazdo kart microSD, dwóch micro HDMI obsługujących 4K z 60Hz (więc w większości przypadków będzie potrzebna przejściówka na duże HDMI), USB-C do zasilania, dwa duże USB 3.0, jedno zwykłe USB 2.0, gigabitowy RJ-45 od Ethernetu i zabezpieczenie kensington lock. Wszystko znajduje się na tylnej krawędzi obudowy. Podzespoły bliźniacze ze zwykłym Raspberry Pi 4, czyli czterordzeniowy i 64-bitowy procesor Broadcom BCM2711 (4 x ARM Cortex-A72 1,8 GHz), 4 GB RAM LPDDR4-3200 (nie wiadomo, czy będą edycje z inną konfiguracją RAM, zwykły Raspberry Pi 4 może mieć do 8 GB RAM), dwuzakresowe WiFi ac, Bluetooth 5.0 z LE.



Raspberry Pi 400, czyli krótka klawiatura z komputerem

Nowa malina już w sprzedaży



A co z samą klawiaturą? Mamy do dyspozycji kilka układów, w tym US, który stosujemy w Polsce. Całość ma niski skok jak w laptopie i wymiary 285 x 122 x 20 mm przy czym jest pozbawiona bloku numerycznego jak tzw. klawiatury turniejowe. W miejscu klawisza z logiem Windowsa mamy znak graficzny symbolizujący Raspberry Pi. Obok znalazło się też miejsce dla Fn, który odpowiada nie tyle za dodatkowe możliwości multimedialne, co kilka standardowych guzików, których funkcje (np. Page Up, blok numeryczny, Insert, F11 i F12 czy włącznik) z racji ściśnięcia obudowy normalnie by się nie zmieściło. Dostajemy je przynajmniej w formie alternatywnego wywołania na innych klawiszach.W ostatnim czasie Raspberry Pi Foundation już zaprezentowało jedną modyfikację Raspberry Pi 4 w postaci, czyli odchudzonego wymiarami i portami (jeśli się ich dodatkowo nie wyprowadzi) Raspberry Pi 4, które jednak mogło mieć opcjonalnie wbudowaną pamięć na dane, co jest ewenementem dla linii malin. Czyżby dwa specjalne wydania Raspberry Pi 4 w ciągu dwóch tygodni, to początek całej gamy malin do specjalnych zastosowań?Komputer można już zamawiać zagranicą, a nawet w Polsce, choć rodzime sklepy oficjalnie współpracujące z Raspberry Pi nie mają jeszcze sztuk na stanie i trzeba poczekać nieco dłużej na wysyłkę. Sam komputer jest sprzedawany w cenie 299,90 złotych, a w świetnym zestawie z samymi oryginalnymi akcesoriami Raspberry Pi - zasilaczem, myszką (przewodową), kablem microHDMI-HDMI (nie będzie potrzeba przejściówki), kartą pamięci 16 GB Class 10 zawierającą preinstalowany systemem i obszernym podręcznikiem (Raspberry Pi Beginner’s Guide) za 415 złotych.Źródło i foto: Raspberry Pi