Realme najszybciej rosnąca marka mobilną na świecie. 50 mln sprzedanych smartfonów

Tanie smartfony mają swoich zwolenników.



Według najnowszego raportu Counterpoint, realme rośnie bardzo dynamicznie, umacniając swoją pozycję na globalnym rynku smartfonów. Osiąga również kolejne kamienie milowe w rekordowo krótkim czasie.



W trzecim kwartale 2020 roku realme sprzedało 14,8 mln smartfonów – o 132% więcej niż drugim kwartale - przekraczając tym samym liczbę 50 milionów urządzeń, które trafiły do rąk użytkowników od debiutu marki w maju 2018 roku.





Liczba kwartałów obecności na rynku potrzebnych wybranym markom mobilnym do osiągnięcia kamienia milowego w postaci 50 mln sprzedanych urządzeń. Źródło: Counterpoint

Globalny rynek smartfonów w trzecim kwartale 2020 roku według analityków Counterpoint. Źródło: Counterpoint

Smartfony realme dostępne w Play

Analitycy Counterpoint podkreślają, że w historii rynku mobilnego nie było do tej pory producenta, który w ciągu pierwszych dziewięciu kwartałów obecności na rynku sprzedałby aż 50 mln smartfonów.Od debiutu realme na globalnym rynku minęło zaledwie 30 miesięcy, ale marka jest już obecna w 61 krajach i zajmuje 7. miejsce na liście największych producentów smartfonów.Choć większości Polaków realme może kojarzyć się głównie ze smartfonami, marka rozwija również swoją ofertę akcesoriów oraz urządzeń związanych z inteligentnym internetem rzeczy (AIoT).W październiku realme zaprezentowało dwa przełomowe smartfony ze średniej półki – realme 7 Pro oraz realme 7 . Wyróżniają się one odważną innowacyjnością i długą, bo aż 3 letnią gwarancją producenta. Oba modele debiutują w sieci Play i dołączają do już obecnych realme 6i oraz X50 5G.Źródło: realme