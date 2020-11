Nie zmienisz koloru swojego PlayStation 5 - Sony wzięło się za sprzedawców

Co teraz?





Sony grozi twórcom niezależnych obudów





Nowa konsola Sony, PlayStation 5 jest już u nas na testach . Ostatnio pisaliśmy dla Was także o firmie , która stała się niezwykle popularna w związku z produktami, które oferuje. Konkretniej chodziło tutaj o dodatkowe, wymienne obudowy do PlayStation 5. Można było się spodziewać, że japoński producent bardzo szybko zareaguje na tworzenie się tego typu przedsiębiorstw. W tym przypadku Sony zaczęło grozić marce pozwami. Bardzo więc możliwe, że żaden z użytkowników nie doczeka się nowej obudowy dla swojej konsoli…Obudowa Sony PlayStation 5 będzie dostępna tylko w jednym, standardowym kolorze wybranym przez japońskiego producenta. Tego typu decyzja doprowadziła do sporych kontrowersji wśród fanów, którzy zdenerwowali się, że nie mogą wybrać innej palety do swojego sprzętu. Szybko pojawiły się marki, które zaoferowały niezależne obudowy w różnych kolorach.Nie jest niczym dziwnym, że zarówno Sony, jak i Microsoft ograniczają warianty swoich pudełek. Zazwyczaj markiSony zaczęło grozić pozwem jednej z firm, która stała się popularna w związku ze zmianą kolory obudowy PlayStation 5. Japończycy nie tylko zwrócili uwagę na zastrzeżony znak towarowy, ale również poinformowali, że podejmą kolejne kroki prawne w przypadku dalszej sprzedaży oraz dystrybucji kolorowych obudów. Dział Sony wziął więc obudowę konsoli za całkowitą własność intelektualną, co oznacza…Jest jednak plus w całej tej sytuacji. Pozew Sony i groźby prawne mogą być związane z faktem, iżNa więcej szczegółów będziemy musieli jednak jeszcze poczekać.Źródło: SlashGear / fot. Platestation