Koniec tego dobrego. Nawet drobne zakupy z AliExpress będą opodatkowane VAT-em

Zakupy w Chinach będą droższe.





Drożej z AliExpress - dlaczego?

Polski rząd również działa w tej sprawie

Złe wieści dla osób robiących od czasu do czasu zakupy na AliExpress lub innych platformach sprzedażowych, pokroju Amazon i eBay. W przyszłym roku w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące paczek wysyłanych na terytorium Unii Europejskiej "z zewnątrz". Paczki ta będą opodatkowane niezależnie od ich wartości podatkiem VAT. 1 lipca 2021 roku w niepamięć odejdzie tym samym zwolnienie z opłaty dla paczek o wartości do 22 euro.Nowelizację przepisów wymusza opublikowany właśnie projekt nowelizacji ustawy o VAT i innych ustaw, informuje Dziennik Gazeta Prawna. Zmiany podyktowane są koniecznością uszczelnienia poboru podatku od transakcji przeprowadzanych drogą elektroniczną z podmiotami spoza terytorium UE. Obecnie sprzedawcy bardzo często zaniżają celowo wartość drogich przesyłek, pragnąc uniknąć VAT-u.Na tę chwilę wciąż nie wiadomo, czy podatek doliczony będzie do ceny zakupu przez platformę internetową, czy też jego ciężar będzie przeniesiony na konsumenta dopiero w momencie otrzymania paczki. W razie wystąpienia drugiej sytuacji, kurier lub poczta nie wyda paczki, dopóki nie zostanie wniesiona stosowna opłata.Polska władza chce, aby AliExpress nie było tanią alternatywą dla polskich platform sprzedażowych. Rządzący doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż ceny towarów są często atrakcyjne wyłącznie dlatego, że kupującym udaje się unikać płacenia podatku VAT, nie doliczanego przez chińskich sprzedawców. W październiku tego roku powrócił temat prac nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która ma uniemożliwić zamawianie produktów z Chin bez opłacenia należnego podatku VAT.Zmiany w prawie, które zostało wprowadzone do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów mają umożliwić skuteczniejsze obejmowanie towarów kupowanych drogą elektroniczną podatkiem VAT. Więcej na ten temat przeczytacie w tym miejscu Źródło: DGP