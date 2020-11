Smartwatch Amazfit Bip S z genialną baterią w promocji

Kolejna promocja od Amazfit.

Globalny festiwal zakupów na AliExpress, który ruszy 11 listopada będzie doskonałą okazją, aby skorzystać z promocji na produkty wielu znanych marek. Wśród nich znajduje się producent inteligentnych zegarków - Amazfit. Już 11 listopada będziemy mogli nabyć popularne modele chińskiej marki w obniżonych cenach.Zegarki marki Amazfit cieszą się coraz większą popularnością z uwagi na rozsądną cenę i spore możliwości. W ofercie chińskiej firmy znajdziemy zarówno tanie smartband'y do pomiaru podstawowej aktywności, jak i zaawansowane zegarki sportowe o wzmocnionej konstrukcji, które sprawdzą się nawet przy intensywnej aktywności fizycznej. Co ważne, produkty wysyłane są z lokalnych magazynów w Polsce lub Hiszpanii więc dostawa potrwa zaledwie kilka dni bez dodatkowych kosztów.Wszystkie podane ceny, godz. 9:00. Warto już teraz dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu gdy ruszy promocja.Huami Amazfit Bip S to propozycja dla osób szukających lekkiego i kompaktowego zegarka, którego bateria pozwala na wiele tygodni działania. Urządzenie, które sprawdzi się nawet podczas intensywnych treningów wspiera 10 trybów sportowych, wodoszczelność do 5 ATM, sterowanie muzyką i powiadomienia ze smartfona. Nie zabrakło też niezbędnych czujników jak akcelerometr, magnetometr i pulsometr. Bateria w trybie oszczędzania energii może pracować nawet 90 dni.

(ok. 242 zł). Smartwatch dostępny jest w 4 kolorach.

Długi czas pracy na baterii to zasługa m. in. obecności kolorowego wyświetlacza 1,28 cala o rozdzielczości 176 x 176 pikseli typu transfleksyjnego. Co ważne, jego ostrość poprawia się pod wpływem światła słonecznego. Osoby uprawiające sport też nie powinni narzekać bowiem zegarek posiada wbudowany moduł GPS, co jest rzadkością w tak tanim sprzęcie.Oczywiście to nie koniec atrakcji. W obniżonych cenach będą dostępne również inne zegarki Amazfit.– wzmocniony, inteligentny zegarek z bardzo długą żywotnością baterii za 109.99$ (ok. 435 zł) - smartwatch stylizowany na zegarek elektroniczny z lat 90. Idealny dla miłośników stylu retro. Cena? 33.99$ (ok. 135 zł) - opaska sportowa będąca rozbudowaną wersją popularnego Xiaomi Mi Band 5. Świetny i tani gadżet do codziennego pomiaru aktywności fizycznej i kroków. Cena? 38 dolarów (ok. 151 zł) - kultowy inteligentny zegarek z okrągłą tarczą i wieloma przydatnymi funkcjami smart. Dostępny w wersji z aluminiową lub stalową kopertą. Cena? 103.99 dolarów (ok. 412 zł) Pozostałe promocje znajdziecie na stronie sklepu Amazfit na AliExpress