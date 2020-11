Huawei redukuje ilość plastiku w pudełkach smartfonów

Zauważalny trend.

Mniej plastiku i papieru w opakowaniu

Producenci smartfonów prześcigają się już nie tylko na polu samych urządzeń. Każda marka przekonuje konsumentów o wyższości swoich produktów nad konkurencją chwaląc się megapikselami aparatów, wydajnością procesorów czy unikalnymi funkcjami w oprogramowaniu. Zauważyć można też nowy trend, chodzi o ekologię.Apple w tym roku zrezygnowało z dołączania do smartfonów z serii iPhone 12 ładowarek i słuchawek. W opakowaniu znajdziemy tylko smartfon oraz przewód zasilający. W ten sposób udało się znacznie ograniczyć wielkość opakowania. Nieco inne podejście prezentuje Huawei, który również stara się ograniczyć ilość plastiku, ale jednocześnie nie zrezygnuje z kluczowych akcesoriów.Co czwarty europejski konsument opowiada się za eliminacją plastikowych opakowań do 2025 roku, a 71% badanych chciałoby usunięcia papierowej dokumentacji z opakowań takich produktów, jak na przykład smartfony – wynika z badań wykonanych na zlecenie Huawei przez Censuswide, międzynarodową firmę badawczą z siedzibą w Londynie. W odpowiedzi na te potrzeby, opakowanie smartfona Huawei Mate 40 Pro zostało zaprojektowane tak, by znacząco zredukować zużycie plastiku i papieru. Ilość plastiku została zmniejszona o 28%, co sprawiło, że elementy plastikowe stanowią tylko. Ilość dokumentacji papierowej zmniejszono, całkowicie rezygnując na przykład z papierowej gwarancji i zastępując ją kodem QR.Mate 40 Pro jest najbardziej ekologicznie opakowanym smartfonem marki. Huawei nie tylko ograniczył ilość papieru w pudełku, ale również wprowadził cyfrową kartę gwarancyjną, która zapewnia użytkownikom Huawei Mate 40 Pro łatwy dostęp do dokumentów i gwarancji za pomocą kodu QR znajdującego się na urządzeniu lub na stronie internetowej.