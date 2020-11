Motorola przygotowuje budżetowego smartfona z 5G

Będzie zasilany nowym procesorem.





Motorola Moto 5G – budżetowe urządzenie z łącznością 5G





fot. SlashLeaks

Firma Qualcomm zaprezentowała nowy procesor Snapdragon 750G przeznaczony do urządzeń z niższej półki cenowej. Okazuje się, że już niebawem z tego układu będzie mógł skorzystać. Do sieci przedostały się informacje na temat sprzętu, który jest opracowywany przez wspomnianego producenta. Na co więc mogą jeszcze liczyć użytkownicy?Plotki wskazują na to, że Motorola Moto 5G będzie wyposażona w, który będzie działał w rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Nie wiadomo jeszcze czy będzie to panel wykonany w technologii LCD czy AMOLED. Do tego wszystkiego można dołożyć także 6 GB Ram oraz 128 GB miejsca na dane. Długie działanie na jednym ładowaniu ma zapewnićJeśli chodzi o konfigurację aparatu, Motorola Moto 5G będzie posiadała trzy aparaty na tylnej obudowie oraz pojedynczy sensor do zdjęć selfie. W tym przypadku możemy spodziewać się sensora Samsung GM1. Do tego wszystkiego producent zaimplementuje teleobiektyw o rozdzielczości 8 Mpix i obiektyw makro 2 Mpix.Ciekawą nowością w urządzeniu Motoroli będzie dedykowany przycisk do obsługi Asystenta Google.To także jeden z pierwszych smartfonów, w którym znajdzie sięObecnie nie wiadomo jednak, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za Motorolę Moto 5G ani kiedy odbędzie się jej oficjalna prezentacja. Można się jednak spodziewać, że stanie się to na przestrzeni najbliższych miesięcy jeśli nie tygodni.Pozostajeoraz to, aby ten sprzęt trafił także do polskiej sprzedaży.Źródło: XDA / fot. instalki.pl