Huawei Watch GT2 Pro w zaskakująco niskiej cenie. Promocja warta uwagi

Jedna z ciekawszych propozycji.

od 11 listopada, godz. 9:00

Huawei Watch GT 2 Pro

Już 11 listopada rozpocznie się największa doroczna wyprzedaż na AliExpress. Na tę właśnie datę przypada chiński Dzień Singla, będący doskonałą okazją do zakupu elektroniki (i nie tylko) w absurdalnie niskich cenach. W trakcie festiwalu będziecie mogli kupić mnóstwo ciekawych gadżetów. Wśród przecenionych produktów nie mogło rzecz jasna zabraknąć urządzeń marki11.11 na AliExpress w niższych cenach nabędziecie smartfony, smartwache, słuchawki, tablet i opaskę sportową marki Huawei. Najciekawiej zapowiada się chyba promocja na najnowszy inteligentny zegarek Huawei Watch GT 2 Pro , który jakiś czas temu trafił już do naszej redakcji.wszystkie podane ceny będą aktywne. Warto już teraz dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu gdy ruszy promocja.Pamiętajcie też, że 11 listopada mogą pojawić się dodatkowe kody zniżkowe, a finalna cena produktów może być jeszcze niższa.Huawei Watch GT 2 Pro to elegancki smartwatch wyposażony w 1,39-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 454x454 pikseli. Ekran jest w stanie automatycznie dostosować swoją jasność w zależności od pory dnia i warunków atmosferycznych, zachowując czytelność nawet w intensywnym słońcu.Urządzenie zamknięte w świetnie wykończonej kopercie o średnicy 46 mm prezentuje się nieźle tak na szczupłym, jak i nieco obszerniejszym nadgarstku. Interfejs działa płynnie i da się za jego pomocą odbierać połączenia telefoniczne, a nawet rozmawiać przez zegarek. Tak, ten smartwatch ma mikrofon i głośnik.W naszym krótkim teście zegarek chwaliliśmy za bardzo dokładny GPS, obsługę aż 100 trybów sportowych, długi czas pracy na baterii oraz precyzyjny czujnik tętna. Co ciekawe, sprzęt można ładować bezprzewodowo kładąc go na ładowarce Qi.Oprócz zegarka Huawei Watch GT 2 Pro przeceniono garść produktów, które powinny przypaść Wam do gustu.- tani smartwach z GPS i prostokątnym ekranem i optycznym czujnikiem tętna. Niczego mu nie brakuje. Cena? 97.99$ (ok. 387 zł) / kod zniżkowy: D11HWATCH testowaliśmy , polecamy. Dokładny GPS, piękny wyświetlacz, długi czas pracy na baterii i świetne wykonanie. Cena? 130.99$ (ok. 518 zł) / kod zniżkowy: D11HWATCH- zegarek dla aktywnych z obsługą 15 trybów sportowych. Ekran AMOLED, ciekawy wygląd i atrakcyjna cena to jego wielkie atuty. Cena? 107$ (ok. 423 zł) / kod zniżkowy: D11HWATCH- najlepsze słuchawki douszne w ofercie Huawei. Cena? 137.99$ (ok. 545 zł) / kod zniżkowy: D11FRBSPRO- dobrze brzmiące słuchawki z ANC, wytrzymałą baterią i przewodzeniem kostnym wspierającym membrany. Cena? 87.99$ (ok. 348 zł) - niedrogie słuchawki z ANC, czyli systemem redukcji szumów. Cena? 54.39$ (ok. 215 zł) - niedrogi tablet do przeglądania multimediów. Cena? 109.99$ (ok. 435 zł) - opaska sportowa dla wymagających. Wodoodporna konstrukcja, ładny ekran AMOLED, pulsometr i żyroskop. Alternatywa dla Xiaomi Mi Band 5. Cena? 43.96$ (ok. 174 zł) Źródło: mat. własny