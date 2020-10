DJI Mini 2 - wyciekły informacje na temat nowego drona

Przenośna konstrukcja dla każdego.





DJI Mini 2 – co będzie potrafił?





fot. WinFuture.de

Do sieci przedostały się informacje na temat. Urządzenie przyda się osobom, które poszukują małego, ale jednocześnie wydajnego drona do tworzenia materiałów multimedialnych. Czym może więc pochwalić się ten sprzęt? Według przecieku między innymi 31 minutami działania na baterii oraz nagrywaniem wideo przy zachowaniu rozdzielczości 4K. I to nie wszystko.Nowy dron od DJI będzie w stanie rejestrować materiały wideo przy zachowaniu rozdzielczości 4K. Do tego wszystkiego, cała konstrukcja. DJI Mini 2 pojawił się także na pierwszych zdjęciach, które przedstawiają dodatkowy zestaw akcesoriów.Podobnie, jak w przypadku poprzedniej generacji sprzętu widać, że producent ma zamiar dodać do wersji bonusowej trzy dodatkowe baterie, śmigła oraz inne części. Cena pakietu nie jest jeszcze znana, ale w niektórych źródłach mówi się o kwocie sięgającej. Oficjalna prezentacja DJI Mini 2 miałaby się odbyćPrzecieki donoszą także, iż DJI Mini 2 będzie w stanie latać z prędkością około 16 metrów na sekundę i. Urządzenie zostanie wyposażone w, która pozwoli na pół godziny lotu.Trzeba przyznać, że całe urządzenie wygląda naprawdę przyzwoicie i jego premiera faktycznie może odbyć się już niedługo. Mniejsze drony DJI stały się bardzo popularne wśród użytkowników na całym świecie. Głównie dlatego, że większość z nich nie wymaga od użytkownika żadnej licencji oraz pozwolenia na latanie przy pomocy drona.Nie pozostaje więc nic innego, jak tylkoŹródło: WinFuture / fot. WinFuture.de