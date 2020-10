Apple uruchamia program naprawczy dla słuchawek AirPods Pro

Firma wymieni je dla użytkowników.





Rusza program naprawczy Apple AirPods Pro





fot. Mark Farias - Unsplash

Dokładnie rok po tym, jak Apple zdecydowało się zaprezentować swoje słuchawki AirPods Pro,. Apple wielokrotnie w przeszłości tworzyło programy naprawcze oraz wymieniało sprzęt na nowy w przypadku istotnych wad i nie inaczej jest tym razem. O co dokładnie chodzi? Osoby posiadające słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro, którzy doświadczyli dwóch problemów będą mogli wymienić je na nowe.Apple naprawi lub wymieni słuchawki AirPods Pro w momencie, w którym będą miały one zauważalne, które nasilają się w głośnym otoczeniu lub podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej. Amerykańska firma twierdzi, że opisywane wyżej problemy dotyczą tylko małego ułamka wszystkich słuchawek AirPods Pro, ale w sieci wielokrotnie można było przeczytać narzekania użytkowników, którzy skarżyli się na trzeszczenie lub inne usterki związane z tym zestawem.Apple twierdzi, że urządzenia których dotyczy problem zostały, czyli tak naprawdę w całym okresie ostatnich 11 miesięcy od premiery. Oznacza to też, że. Apple wymieni lub naprawi słuchawki do dwóch lat po ich zakupie.Jak dokonać wymiany lub naprawy? Apple zaleca. Osoby pracujące w tego typu miejscach będą wiedziały, co dokładnie zrobić z wybranymi przypadkami.Cieszy fakt, iż Apple naprawi słuchawki do dwóch lat po ich zakupie. W standardowych przypadkach amerykańska firma respektuje bowiem zaledwie roczną gwarancję na swój sprzęt.Jeśli posiadacie więc wadliwe słuchawki,Źródło: Apple / fot. Shawnn Tan - Unsplash