MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio i Ventus już w polskich sklepach

Jedna z ciekawszych propozycji.





MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio

"4 razy mocniejszy"

"pozwalający odprowadzić 20 razy więcej ciepła"

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC oraz 2X OC

Najbardziej opłacalne z do tej pory zaprezentowanych kart graficznych Nvidia RTX 3000 trafiły już do polskich sklepów. Na zakup referencyjnych wersji układów NVIDIA GeForce RTX 3070 nie macie już raczej szans, dlatego warto rozglądać się za konstrukcjami niereferencyjnymi. Swoje bardzo ciekawe i objęte 36-miesięczną gwarancją propozycje do sklepów wprowadziła właśnie firma MSI.Tradycyjnie już, jedną z najlepszych kart w ofercie MSI jest wariant o nazwie Gaming X Trio. W przypadku MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio innowacyjne rozwiązanie stanowi nowa konstrukcja trzech wentylatorów TORX 4.0, która cechuje się łopatkami połączonymi ze sobą w pary zewnętrznym łącznikiem. System chłodzenia Tri Frozr 2 ma być teraz jeszcze skuteczniejszy.Wygląd karty podkreśla grafenowy backplate - według deklaracji producentaoraz. Jedno jest pewne: wygląda świetnie, podobnie jak system podświetlenia Mystic Light, który użytkownik może kontrolować z poziomu oprogramowania Dragon Center. Kartę wyposażono w 8 GB pamięci GDDR6 oraz trzy złącza DisplayPort v1.4a i jedno HDMI 2.1.Sugerowana cena MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio to 2659 złotych, ale kartę realnie można kupić za ok. 2899 złotych. Wydajność RTX 2080 Ti w cenie niższej od dotychczasowej ceny RTX 2080 SUPER? To nam się podoba.Karty MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC i 2X OC cechują się wydajnym chłodzeniem z wentylatorami TORX 3.0 - trzema w przypadku modelu 3X oraz dwoma w wypadku 2X. Konstrukcje wyposażono w 8 GB pamięci GDDR6 oraz trzy złącza DisplayPort v1.4a i jedno HDMI 2.1. Backplate jest, ale podświetlenia niestety zabrakło.MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC i 2X OC to tańsze, choć wciąż przeznaczone dla wymagających graczy rozwiązania. Ventus 3X OC sprzedawany jest w sugerowanej cenie 2559 złotych, a Ventus 2X OC w cenie 2505 złotych.Źródło: MSI