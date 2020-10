Canal+ przez Internet dostaje dedykowany dekoder Android TV z naziemnym DVB-T

testowany Xiaomi Mi TV Stick lub Nvidia Shield TV, ale z nieco zmodyfikowaną nakładką przez producenta na zlecenie Canal+. Jednak to wciąż Android TV, a nie zwyczajny zielony robot z jakąś dziwną modyfikacją chińskiej firmy.



Jeśli w takim razie myślicie, że omawianym sprzętem można zastąpić swój obecny dekoder Canal+, to niestety nie da rady. No chyba, że jako dodatkowe urządzenie specjalnie tylko pod kanały internetowe. Wbudowany tuner działa wyłącznie z telewizją naziemną (a nie kodowaną satelitarną jaką jest Canal+) i jest niejako dodatkiem do głównego dania, czyli Android TV. W kwestii oprogramowania, to po prosty przystawka na Androidzie jak chociażby Xiaomi Mi Box S czy niedawnolub Nvidia Shield TV, ale z nieco zmodyfikowaną nakładką przez producenta na zlecenie Canal+. Jednak to wciąż Android TV, a nie zwyczajny zielony robot z jakąś dziwną modyfikacją chińskiej firmy.

Cały zestaw Canal+ Box 4K / foto. Canal+





Dekoder o prostej obiegowej nazwie CANAL+ BOX 4K i kodowej HY4001, jest tak naprawdę sprzętem firmy Shenzhen Skyworth Digital techonology, która specjalizuje się między innymi właśnie w przystawkach smart TV i dekoderach. Za jego pracę odpowiada czterordzeniowy procesor AMLOGIC S905X2 (ARM Cortex-A53 z grafiką Mali-G31 MP2) wspierany przez 2 GB RAM. Co ważne, dostajemy aż 16 GB pamięci na dane, a jednak standardem jest 8 GB jak w wielu smart telewizorach czy wspominanych przystawkach Xiaomi. Oczywiście wszystko pracuje pod kontrolą Android TV 9. Możemy znaleźć takie wyjścia, jak antenowe (tuner DVB-T2), HDMI z 4K, USB 3.0, optyczne audio S/PDIF, LAN i zasilanie (12V 1 A). W zestawie otrzymujemy pilot Bluetooth z bateriami i zasilacz (nie ma kabla HDMI).





Skyworth Canal+ Box 4K jak Xiaomi Mi Box S 4K na sterydach

Jak widać, w pakiecie jest dostęp do internetowej telewizji na kilka miesięcy / foto. Canal+

Nie zabrakło wbudowanego WiFi, odbiornika Chromecast, dostępu do sklepu aplikacji Google Play, głosowego Asystenta Google czy możliwości oglądania treści multimedialnych z serwisów VOD w 4K i 1080p jak npczy Amazon Prime Video (widać Skyworth musi wspierać certyfikaty Widevine DRM L1). W pewnym sensie dekoder Camal+ Box 4K można porównać do Xiaomi Mi Box S 4K na sterydach z racji podobnych możliwości, ale większej pamięci, dołożeniu LAN czy tunera TV.A co z ceną? Xiaomi Mi TV Box S 4K wypada taniej, bo Skyworth CANAL+ BOX 4K kosztuje 299 złotych. Jednak w jego cenie zawarte są wszystkie pakiety internetowego Canal+ na 31 dni i voucher na kolejne 2 miesiące. Jeśli myślicie o przystawce na Androidzie TV i jednocześnie internetowym Canal+, to warta rozważenia opcja. Ewentualnie dla użytkowników nieco tańszych tv boxów Android TV, którym nie przeszkadza logo platformy Canal+, a przydało by się więcej pamięci, LAN, tuner DVB-T2, czy w przeciwieństwie do Xiaomi lub Skyworth nie mają pełnej obsługi Widevine DRM. Dekoder można zamawiać na dedykowanej stronie Canal+, wybierając "zestaw z Canal+ Box 4K".Źródło i foto: Canal+