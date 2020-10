Kamerka GoPro w strumieniu promieniowania jądrowego

Zabójcza siła!





Widok jest energetyzujący





Sterilizator jest umieszczony w pokrętnym tunelu. Próbki wjeżdżają do niego na specjalnej taśmie. / Foto: Andrew Seltzman (YouTube)

Kamerka GoPro przeżyła dzięki ołowiowi









Widoczny szum to promieniowanie indukujące ładunek w pikselach matrycy. / Foto: Andrew Seltzman (YouTube)



W chwili dostania się kamerki bezpośrednio pod strumień elektronów następuje apogeum – natężenie promieniowania sięga maksimum. Jest tak duże, że wywołuje ogromne zakłócenia nie tylko w sygnale płynącym z matrycy, ale także z mikrofonu. Przyznacie, że brzmi i wygląda złowieszczo.



Kamerka GoPro użyta do nagrania została opakowana w zbroję złożoną z płytek owianych o grubości około 1 cm z dodatkową warstwą ołowiu o grubości ponad 6 mm chroniące ją przed bezpośrednim strumieniem promieniowania. Warto też wspomnieć o szkle ołowianym.



Wyobraźcie sobie, jak silne musiało być promieniowanie, skoro mimo tak kompleksowej ochrony było w stanie całkowicie zaszumić nagranie.



Flmik z eksperymentu możecie obejrzeć poniżej:



Filmik świetnie pokazuje działanie promieniowania jądrowego na elektronikę. Przy zbliżaniu się kamerki GoPro do emitera widzimy coraz częstsze, białe błyski. Są to cząsteczki promieniowania uderzające w piksele na matrycy. Mają tak dużą moc, że są w stanie wygenerować ładunek elektryczny nasycający piksel do maksymalnych wartości.W chwili dostania się kamerki bezpośrednio pod strumień elektronów następuje apogeum – natężenie promieniowania sięga maksimum. Jest tak duże, że wywołuje ogromne zakłócenia nie tylko w sygnale płynącym z matrycy, ale także z mikrofonu. Przyznacie, że brzmi i wygląda złowieszczo.Kamerka GoPro użyta do nagrania została opakowana w zbroję złożoną z płytek owianych o grubości około 1 cm z dodatkową warstwą ołowiu o grubości ponad 6 mm chroniące ją przed bezpośrednim strumieniem promieniowania. Warto też wspomnieć o szkle ołowianym.Wyobraźcie sobie, jak silne musiało być promieniowanie, skoro mimo tak kompleksowej ochrony było w stanie całkowicie zaszumić nagranie.Flmik z eksperymentu możecie obejrzeć poniżej:

Kamerka GoPro była już wykorzystywana w wielu dziwnych zastosowaniach. Oprócz uwieczniania sportów ekstremalnych, do czego została de facto przeznaczona mogliśmy ją zobaczyć między innymi w kolektorze samochodowym, we wnętrz opony opony oraz... w komorze sterylizatora jądrowego.Wspomniany sterylizator wykorzystuje do zabijania drobnoustrojów promieniowanie beta. jest to strumień wysokoenergetycznych elektronów o mniejszej szkodliwości i przenikliwości niż promieniowanie gamma. Mimo wszystko jest w stanie wniknąć drobne przedmioty takie jak probówki czy narzędzia medyczne.Sterylizator radiacyjny składa się z dwóch podstawowych systemów. pierwszym z nich jest działo elektronowe, które służy do wytwarzania strumienia elektronów cząsteczek. Składa się z działa elektronowego, które emituje wiązkę cząstek. Następnie jest korygowana przez system, który wykorzystuje siły magnetyczne do jej skoncentrowania i wygięcia. W pewnym sensie działa analogicznie do układów optycznych, jednak zamiast fotonów kieruje strumieniem elektronów.Promieniowanie beta jest promieniowaniem jonizującym, w związku z czym przy naprawdę dużej mocy jest w stanie wywołać świecenie powietrza. Świetnie jest to widoczne na załączonym filmie. Wiązka elektronów ma niebieski, hipnotyzujący kolor. Na potrzeby nagrania zwiększono moc urządzenia sterylizującego do maksymalnej wartości - 3 MeV (3 000 000 megaelektronowoltów).