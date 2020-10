Rynek smartfonów: Xiaomi rośnie jak szalone, a Huawei mocno traci

Canalys udostępniło statystyki.





Jak zmienia się rynek smartfonów?





Według najnowszego raportu Canalys, od 1 lipca do 30 września 2020 roku do klientów. To o 4 miliony sztuk mniej niż w tym samym okresie w 2019 roku. W ujęciu kwartalnym, ogólny rynek urządzeń mobilnych wzrósł o 22 proc. a Samsung po raz kolejny był jego liderem. Nieco niżej w tabeli czekają na nas zmiany. Xiaomi rośnie, jak szalone, a Huawei jeszcze utrzymuje swoją pozycję, którą chińska marka ugruntowała w 2019 roku.W trzecim kwartale 2020 roku Samsung dalej pozostaje liderem, jednak to. Na drugim miejscu uplasowało się chińskie Huawei z sprzedażą na poziomie 51,7 miliona sztuk. W porównaniu z ubiegłym rokiem, Chińczycy sprzedali o ponad 15 milionów smartfonów mniej. Strata Huawei jest jednocześnie zyskiem dla Xiaomi.Xiaomi zajęło trzecie miejsce w zestawieniu ze sprzedażą na poziomie 47,1 miliona smartfonów –. To sprawia, że Xiaomi jest największym zwycięzcą minionego kwartału. Jeszcze bardziej imponujący jest wzrost Chińczyków na terenie Europy. W przypadku Starego Kontynentu Xiaomi. Dostawy Huawei spadły w tym czasie aż o 25 proc.z wynikiem 43,2 miliona sprzedanych smartfonów. Można się jednak spodziewać, że ten wynik poprawi się w kolejnym kwartale bowiem najnowsze zestawienie Canalys nie bierze pod uwagę momentu, w którym iPhone 12 i iPhone 12 Pro trafiły do sprzedaży.Ostatnie z miejsc zajmuje chińskie Vivo, które również zaczyna się rozpychać na rynku mobilnym.Największym z nich na pewno będzie wzrost Xiaomi, który nie będzie hamował w najbliższych miesiącach.Źródło: Canalys / fot. instalki.pl