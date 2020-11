Czas na porządki! Odkurzacze i roboty sprzątające ILIFE w promocji na AliExpress

Utrzymaj porządek w domu z ILIFE.

od 11 listopada, godz. 9:00

1. ILIFE V8 Plus

IILIFE3OFF

2. ILIFE V7s Plus

MILIFE3OFF

3. ILIFE A80 Plus

QILIFE3OFF

4. ILIFE H70

5. ILIFE H50

ILIFE to popularna marka produkująca dobrej jakości roboty sprzątające i odkurzacze w przystępnych cenach. Korzystając z nadchodzącego wielkimi krokami globalnego festiwalu zakupów, firma przygotowała promocji na swoje popularne produkty.Wszystkie ceny podane w artykule będą aktywne. Możemy już dodać produkty do koszyka i kupić je gdy ruszy promocja.Warto wspomnieć, że towary wysyłane są, więc możemy liczyć na szybko dostawę i brak dodatkowych kosztów.ILIFE V8 Plus to urządzenie 2 w 1 gdyż potrafi zarówno sprzątać jak i mopować. Robot automatycznie przełączy się w tryb mopowania, gdy wykryje zbiornik z wodą. Zbiornik zmieści w sobie. V8 Plus korzysta z nawigacji żyroskopowej by precyzyjnie określić strefy czyszczenia.Robot wyposażony został w duży pojemnik na kurz o pojemności. Urządzenie może pracować do. Gdy robot wykryje, że kończy mu się energia, automatycznie wróci do stacji ładującej. ILIFE oferuje kilka trybów czyszczenia: automatyczny, jazda zygzakiem, czyszczenie narożników i krawędzi oraz czyszczenie wyznaczonej trasy. Mamy także możliwość ustawienia wirtualnej ściany dla urządzenia. Systemy anti-fall oraz antykolizyjne sprawiają, że nie ma ryzyka, że robot wjedzie na meble albo spadnie ze schodów podczas pracy.Robota ILIFE V8 Plus będziemy mogli zakupić za $176.42 (ok. 698 zł) korzystając z koduILIFE V7S Plus jest w stanie usunąć nawet większe zanieczyszczenia dzięki sile ssania na poziomie. Robot jest w stanie zamiatać jak i umyć podłogę. Wystarczy wlać do pojemnika 300 ml wodę i trochy płynu do podług.Zbiornik na wodę zintegrowany jest z 60 ml pojemnikiem na kurz dzięki czemu maszynka może jednocześnie odkurzać i mopować. V7s Plus wykorzystuje technologiędzięki czemu mopowanie na mokro jest zoptymalizowane tak by zmniejszyć zużycie wody. ILIFE V7s Plus dostępny będzie w cenie $137.32 (ok. 544 zł) korzystając z koduGby robot ILIFE A80 Plus sprząta podłogę, to korzysta z mocy ssania na poziomie 600 Pa. Jednak gdy wjedzie na dywan, ta moc jest automatycznie zwiększona doby go dokładnie wyczyścić. Urządzeniem możemy sterować także za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfona, gdzie mamy możliwość ustawienia harmonogramu sprzątania.ILIFE A80 Plus wyposażony jest w sensory, które pomagają mu wykryć przeszkody i spadki, które przekraczają 80 mm (np. schody). Robot jest także w stanie jednocześnie sprzątać i mopować podłogę ponieważ zbiornik na kurz połączony jest z pojemnikiem na wodę.(ok. 738 zł) korzystając z koduILIFE H70 pochwalić się może mocą ssania na poziomie. Urządzenie w trybie standardowym może pracować przez 40 minut, zaś na maksymalnych obrotach przez 15 minut. Pojemnik na kurz ma pojemność 1,2 litra. Szczotka odkurzacza ma wbudowane światełka LED, które oświetlają sprzątany teren.Urządzenie jest modułowe. Oznacza to, że możemy wymieniać szczotki i rurę w zależności od naszych potrzeb. Bez problemu wyczyścimy z jego pomocą nie tylko podłogi i dywany, ale także np. siedzenia w aucie lub firanki. Wystarczy dobrać odpowiednią końcówkę.Odkuracz ILIFE H70 dostępny będzie za $91.99 (ok. 364 zł).ILIFE H5 dysponuje mocą ssania na poziomie. Tak samo jak model H70, ten odkurzacz może pracować przez 40 minut na jednym ładowaniu i dysponuje pojemnikiem na kurz o pojemności 1,2 litra.Odkuracz ILIFE H50 dostępny będzie za $74.99 (ok. 297 zł).Więcej promocji znajdziecie na stronie sklepuŹródło: AliExpress