Amazfit GTS i inne zegarki w promocji na AliExpress (11.11)

Warto się przygotować.

będą aktywne od 11 listopada

Amazfit GTS - elegancki i wygodny

Kup teraz:

INSTALKI

Amazfit Bip S

Kup teraz:

(ok. 242 zł)

Nadchodzący globalny festiwal zakupów na AliExpress będzie doskonałą okazją, aby skorzystać z promocji na produkty wielu znanych marek. Wśród nich znajduje się producent inteligentnych zegarków - Amazfit. Już 11 listopada będziemy mogli nabyć popularne modele chińskiej marki w obniżonych cenach.Zegarki marki Amazfit cieszą się coraz większą popularnością z uwagi na rozsądną cenę i spore możliwości. W ofercie chińskiej firmy znajdziemy zarówno tanie smartband'y do pomiaru podstawowej aktywności, jak i zaawansowane zegarki sportowe o wzmocnionej konstrukcji, które sprawdzą się nawet przy intensywnej aktywności fizycznej. Co ważne, produkty wysyłane są z lokalnych magazynów w Polsce lub Hiszpanii więc dostawa potrwa zaledwie kilka dni bez dodatkowych kosztów.Wszystkie podane ceny, godz. 9:00. Warto już teraz dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu gdy ruszy promocja.Lekki i kompaktowy zegarek, który znalazł zastosowanie wśród sportowców. Wyraźny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1.65 cala i rozdzielczości 348 × 442 pikseli zapewnia bardzo wysokie nasycenie kolorów. Chroni go zakrzywione szkło 2.5D, które otoczone jest metalowym korpusem. Zegarek oferuje 12 trybów ćwiczeń. To świetne narzędzie szczególnie dla miłośników pływania. Smartwatch wyróżnia się wodoodpornością do 5 ATM i bez trudu rozpozna pozycję w wodzie w celu dokładnej analizy treningu.Specjalny czujnik Huami BioGacker PPG może przez 24 godziny monitorować tętno. Natomiast technologia RealBeats pozwoli wykryć arytmię serca, a nawet ostrzec o migotaniu przedsionków. Wytrzymała bateria wystarcza nawet na 14 dni pracy.(ok. 412 zł) z kodem:Lekki i kompaktowy zegarek, który sprawdzi się nawet podczas intensywnych treningów. Urządzenie wspiera 10 trybów sportowych, wodoszczelność do 5 ATM, sterowanie muzyką i powiadomienia ze smartfona. Nie zabrakło też niezbędnych czujników jak akcelerometr, magnetometr i pulsometr. Bateria w trybie oszczędzania energii może pracować nawet 90 dni.Oczywiście to nie koniec atrakcji. W obniżonych cenach będą dostępne również inne zegarki Amazfit.– wzmocniony, inteligentny zegarek z bardzo długą żywotnością baterii za 109.99$ (ok. 435 zł) - smartwatch stylizowany na zegarek elektroniczny z lat 90. Idealny dla miłośników stylu retro. Cena? 33.99$ (ok. 135 zł) - opaska sportowa będąca rozbudowaną wersją popularnego Xiaomi Mi Band 5. Świetny i tani gadżet do codziennego pomiaru aktywności fizycznej i kroków. Cena? 38 dolarów (ok. 151 zł) - kultowy inteligentny zegarek z okrągłą tarczą i wieloma przydatnymi funkcjami smart. Dostępny w wersji z aluminiową lub stalową kopertą. Cena? 103.99 dolarów (ok. 412 zł) Pozostałe promocje znajdziecie na stronie sklepu Amazfit na AliExpress Źródło: AliExpress