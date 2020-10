LG K92 to zaskakująco tani smartfon z 5G

Sprzęt godny uwagi.





LG K92 przynosi 5G dla mas

Smartfony LG w Polsce są od lat urządzeniami niszowymi, które często trafiają do naszego kraju ze sporym opóźnieniem po premierze (zwłaszcza flagowce), a niemal zawsze w zawyżonych cenach nie licujących z ich możliwościami. Zaprezentowany właśnie w Stanach Zjednoczonych smartfon LG K92 5G mógłby sprzedawać się całkiem nieźle w naszym kraju, o ile tylko byłby tak tani, jak na tamtejszym rynku. Przyjrzyjmy mu się uważnie.Smartfony z 5G są coraz tańsze. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakupić taki sprzęt w Polsce za cenę ok. 1500 złotych. Do tej pory jednak oferowały go przede wszystkim firmy chińskie, które nie cieszą się zaufaniem każdego z konsumentów. Tu widzę szansę dla LG K92 5G, którego w USA wyceniono na zaledwie 359 dolarów, czyli ok. 1421 złotych. Oczywiście w strefie euro jego cena byłaby zapewne nieco wyższa, ale wciąż mogłaby wynosić mniej niż 2000 złotych.LG K92 zwraca uwagę 6,7-calowym ekranem FullVision OLED o rozdzielczości 1080 x 2040 pikseli. Notcha wprawdzie nie ma, ale wycięcie na kamerkę przednią z sensorem 16 Mpix wydaje się dość spore i nieestetyczne. O wydajność smartfona dba niezły układ Snapdragon 690 (ze zintegrowanym modemem 5G Snapdragon X51) oraz 6 GB RAMu. Całkiem sympatyczny duet w tej cenie. Użytkownik na dane otrzyma 128 GB pamięci z opcją rozszerzenia o kolejne 2 TB poprzez kartę micro SD.Z tyłu widnieje poczwórny aparat, na który składają się sensor 64 Mpix (obiektyw f/1.78), aparat szerokokątny 5 Mpix (f/2.2), aparat do zdjęć makro 2 Mpix (obiektyw f/2.4) oraz sensor 2 Mpix z obiektywem o jasności f/2.4 do pomiaru głębi tła. LG słynie z niego złego softu do aparatów, więc te mogą sobie radzić lepiej, niż sugeruje to specyfikacja.Nie zabrakło modułu NFC, głośników stereo, Bluetooth 5.1 oraz USB-C. Sprzęt działający pod kontrolą systemu Android 10 zasilany jest baterią o pojemności 4000 mAh, ma wymiary 166,4 x 77,2 x 8,4 mm i waży 202 gramy.Chcielibyście takiego smartfona w Polsce? Mam dziwne przeczucia, że trafi do nas za pół roku, w cenie powyżej 2000 złotych...Źródło: LG