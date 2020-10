Tak ma wyglądać Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Co o nim sądzicie?

Urządzenie pojawiło się na renderach.





Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – wygląd i specyfikacja





fot. Voice - Steve Hammerstoffer

fot. Voice - Steve Hammerstoffer

Do sieci przedostały się nowe rendery, które mają pokazywać,. Co ciekawe, projekt samego urządzenia nie został sfinalizowany, tak więc finalny sprzęt może się różnić od tego, co zobaczycie na grafikach poniżej. Nowe rendery zostały dostarczone przez Steve’a Hemmerstoffera, osobę znajdującą się blisko koreańskiego giganta.12 godzin – tyle dokładnie minęło od pierwszego przecieku na temat nowego flagowca Samsunga, zanim do sieci trafiły rendery, które pokazują właśnie ten sprzęt. Dzięki Steve’owi Hammerstofferowi, jak dokładnie będzie prezentowała się kolejna konstrukcja koreańskiego giganta.Podobnie, jak Samsung Galaxy S21, model Galaxy S21 Ultra 5G ma być dostarczany. Oprócz tego użytkownicy mogą liczyć także na 128 GB pamięci oraz 12 GB pamięci RAM. Obsługa kart micro SD jest również bardzo prawdopodobna, jak to u Samsunga.Po stronie oprogramowania należy spodziewać sięWyciekłe rendery potwierdzają, że użytkownicy Galaxy S21 Ultra 5G będą mogli wchodzić w interakcję z oprogramowaniem na krawędziach wyświetlacza AMOLED o przekątnej aż 6,9 cala.To, co jednak zwraca uwagę najbardziej, to ogromny aparat fotograficzny znajdujący się na tylnej obudowie smartfona Samsunga. Sam rozmiar zdaje się sugerować, żeTo szybciej niż zazwyczaj. Do tej pory Samsung prezentował nowe „Galaktyki” w okolicach marca każdego roku.Źródło: Voice / fot. Voice - Steve Hammerstoffer