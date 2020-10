AMD zaprezentowało karty Radeon RX 6000. NVIDIA ma problem

Premiera GPU od AMD już za nami.

Dokładnie o godzinie 17:00 czasu polskiego odbyła się dziś premiera kart graficznych AMD Radeon RX 6000. Konkurent firmy NVIDIA zaprezentował układy Radeon RX 6800, RX 6800 XT oraz RX 6900 XT. Poznaliśmy ich ceny, specyfikację i dostępność. Na podstawie publikowanych w trakcie wydarzenia danych można przypuszczać, że warto wstrzymać się z zakupem kart NVIDIA RTX 3000 aż do momentu ukazania się pierwszych testów nowych GPU od AMD.AMD na przestrzeni pokazu chwaliło się faktem, iż architektura RDNA 2 pozwala osiągnąć aż 50-65% większą wydajność na każdy wat. Novum w układach jest m.in. Infinity Cache, która ma przynieść lepszą przepustowość od stosowanej do tej pory 384-bitowej magistrali pamięci. Drugą z istotnych nowości jest AMD Smart Access Memory, pozwalająca po włączeniu trybu Rage Mode w oprogramowaniu zagwarantować nieco większą wydajność, w połączeniu z procesorem AMD Ryzen 5000. Pomimo, że RDNA 2 gwarantuje wsparcie dla DXR, o Ray Tracingu nie zająknięto się ani słowem. Czyżby nie było się czym chwalić?Ukoronowaniem architektury RDNA 2 jest zaprezentowany w ostatniej kolejności układ, który z TBP na poziomie 300 W ma konkurować jak równy z równym z RTX 3090 od NVIDII (TBP 320 W). Układ wyposażony w zegar o taktowaniu 2015 MHz (2250 MHz w Boost), 80 bloków CU, 16 GB pamięci GDDR6 i 128 MB Infinity Cache ma kosztować 999 dolarów, gdy trafi do sprzedaży 9 grudnia bieżącego roku.

Jest dobrze, ale wstrzymajmy zachwyt

Specyfikacja karty graficznej AMD Radeon RX 6900 XT. | Źródło: mat. własnyWydajność AMD Radeon RX 6900 XT. | Źródło: mat. własnyDrugą z kart jest, który sprzedawany będzie od 18 listopada w cenie 649 dolarów. Co ciekawe, TBP karty wynosi tu również 300 W (podobnie jak w przypadku RX 6900 XT), ale karta ma rywalizować z układem NVIDIA GeForce RTX 3080. Sprzęt wyposażony jest w 72 bloki CU, 16 GB pamięci GDDR6 i 128 MB Infinity Cache. Taktowanie Game Clock wynosi 2015 MHz, a Boost Clock to 2250 MHz.Wydajność AMD Radeon RX 6800 XT. | Źródło: mat. własnyNajtańsza z kart to, który trafi do sprzedaży 18 listopada, w cenie 549 dolarów. Konstrukcja wyposażona w 16 GB pamięci GDDR6, 128 MB Infinity Cache i 60 CU. TGP karty kształtować się ma na poziomie 250 W, a sprzęt ma być alternatywą dla GeForce RTX 3070. Taktowanie Game Clock wynosi 1815 MHz, a Boost Clock to 2105 MHz.Wydajność AMD Radeon RX 6800. | Źródło: mat. własnyNa konferencji AMD zaprezentowało wiele przekonujących slajdów i danych dotyczących benchmarków. O ile sam jestem optymistą w kwestii tak wydajności, jak i cen kart graficznych, to z wszelkimi ocenami proponuję wstrzymać się tak do opublikowania niezależnych recenzji, jak i powzięcia informacji o realnej dostępności nowych GPU. Oby nie skończyło się jak w przypadku produktów "zielonych".Jeśli przedkładacie słowo mówione nad słowo pisane i znacie język angielski, zachęcam do prześledzenia najnowszego wideo opublikowanego przez kanał Linus Tech Tips na YouTube. Linus Sebastian w interesujący sposób opowiedział o tym, co dziś się wydarzyło.Nieco dłuższe i bardziej techniczne wideo znajdziecie na kanale Gamers Nexus.Źródło: AMD, YouTube