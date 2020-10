HyperX Pulsefire Haste. Gamingowa lekka mysz z modnymi otworami obudowy

Gamingowa submarka firmy Kingston Technology chwali się, że taśma antypoślizgowa naklejana po obu stronach myszy oraz na lewym i prawym przycisku zapewnia dodatkową kontrolę i komfort. Ślizgacze z materiału PTFE (zapasowy zestaw w opakowaniu) mają niski współczynnik tarcia i wraz z niewielką wagą 59 g (nie licząc kabla, a uzyskaną dzięki otworom Honeycomb Hex Shell), umożliwiają ruchy przy niewielkim nakładzie siły. Pomocny jest w tym też kabel USB HyperFlex paracord, który został zaprojektowany dla zmniejszenia napięcia i oporu podczas jego ciągnięcia.





Pełny zestaw HyperX Pulsefire Haste / foto. HyperX





Przełączniki TTC Golden Micro Dustproof mają trwałość aż do 60 milionów kliknięć, a sensor Pixart 3335 maksymalnie wspiera 16000 DPI (domyślne cztery przełączalne tryby, to 400, 800, 1600 i 3200 DPI). Oczywiście przyciski są programowalne i można im ustawić inne funkcje czy całe makra, a także zmieniać wartości przełączenia DPI. Jeśli mysz ma być gamingowa, nie mogło zabraknąć podświetlenia RGB. To wszystko można dostosowywać do własnych potrzeb w oprogramowaniu HyperX Ngenuity i zapisać we wbudowanej pamięci HyperX Pulsefire Haste.





Gamingowy HyperX z perforacją już w sklepie producenta



Na razie najnowsza mysz gamingowej submarki Kingstona dostępna jest tylko w firmowym internetowym sklepie HyperX w cenie 269 złotych. W późniejszym czasie produkt trafi też do innych internetowych i stacjonarnych sklepów w Polsce.Źródło i foto: HyperX