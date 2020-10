Bezprzewodowe słuchawki Creative Outlier Air V2 i Sports V2 nie tylko dla aktywnych

Outlier Air Sports v2 zostały opracowane w porozumieniu z zawodnikami triathlonu, których uwagi były uwzględnione przy projektowaniu. Wśród sportowców była między innymi aktualna mistrzyni Polski w Ironman 70.3 Ewa Komander. Jak można przeczytać w komunikacie prasowym – "W efekcie tej współpracy zestaw Air Sports v2 został wyposażony dodatkowo w najmniejsze gumki douszne aby zwiększyć przedostawanie się do uszu dźwięków z ulicy, zwiększając bezpieczeństwo, umożliwiając bieganie ale również jazdę na rowerze w miejscach publicznych." Słuchawki odznaczają się też wodoodpornością klasy IPX5. Nie można w nich pływać czy zanurzać słuchawek, ale pot i ulewa nie są niebezpieczne.





Creative Outlier Air v2 (bez dopisku "Sports") / foto. Creative





Ciekawym dodatkiem jest etui na same słuchawki (nie mieści się do niego obudowa z ładowaniem), które tak naprawdę jest opaską na nadgarstek ze specjalną kieszonką. Dzięki niemu można na szybko schować słuchawki i nie ryzykujemy ich zgubienia. Jak już wspomniałem o obudowie, to rozwinę wątek. Zapewnia do 34 godzin pracy i pełni też rolę stacji ładowania, a same słuchawki przy pełnej baterii mogą działać przez 12 godzin (zakładając umiarkowaną głośność). Nie znamy pojemności ogniw, ale futerał-ładowarka dla pozyskiwania energii elektrycznej został zaopatrzony w złącze USB-C.





Creative stawia na wysoką jakość dźwięku

Creative Outlier Air Sports v2 / foto. Creative

Dokanałowe Creativy poniżej 400 złotych już w sprzedaży



Obudowa słuchawek pełni rolę paneli dotykowych. Dzięki nim można włączyć lub zatrzymać odtwarzanie muzyki, odbierać i kończyć połączenia telefoniczne czy aktywować smart asystenta głosowego (dla Androida i iOS). Ostatnie dwie aktywności na pewno będą dobrze działać dzięki wielokierunkowym mikrofonom wykorzystującym technologię Qualcomm cVc 8.0. "Każda wkładka douszna Outlier Air Sports V2 odbiera głos, jednocześnie izolując dźwięki z tła, zapewniając lepszą jakość połączeń i wyraźniejszą komunikację głosową. Czułość mikrofonów przy 1kHz to 42dBV/Pa a pasmo przenoszenia wynosi 100-10000Hz."Nie gorzej jest z muzyką czy innymi odtwarzanymi dźwiękami. Grafenowe przetworniki o średnicy 5,6 mm z pasmem przenoszenia w przedziale od 20 Hz do 20 kHz i Bluetooth 5.0 z obsługą kodeków SBC, aptX i AAC powinny pozwolić na cieszenie się dobrą jakością audio. Ponadto wygodę i walory dźwiękowe poprawi wybór najlepszych dla siebie sylikonowych wkładek dousznych (dostępne w rozmiarach S, M i L). Godnym wspomnienia dodatkiem jest też technologia Super X-Fi Ready, która "ma za zadanie odwzorować dźwięk płynący z wysokiej klasy systemu wielogłośnikowego i dostarczyć go bezpośrednio do uszu użytkownika". Można ją aktywować odtwarzając pliki przez dedykowaną aplikację SXFI App, która ma też wbudowany equalizer, gotowe presety dźwiękowe i ustawienia manualne.Edycję Creative Outlier Air v2 można odróżnić od Air Sports v2 po elementach kolorystycznych. Oba warianty są sprzedawane jako granatowe "midnight metallic blue", ale bardziej usportowiona wersja z dodatkiem krzykliwie pomarańczowych wstawek. Opisywane modele można już kupić w firmowym sklepie Creative, a w innych sklepach internetowych czy stacjonarnych powinny pojawić się w najbliższym czasie. Sugerowana cena Creative Outlier Air v2 wynosi 349 złotych, a Creative Outlier Air Sports v2 399 złotych.Źródło i foto: Creative