Ile miejsca na dane oferują tak naprawdę smartfony iPhone 12?

iPhone 12 Mini i iPhone 12 - najtańsze tegoroczne smartfony Apple. | Źródło: Apple

Dlaczego iPhone 12 ma mniej pamięci niż deklaruje Apple?

"System operacyjny Twojego iPhone'a, iPada, iPoda touch i Maca raportuje pojemność pamięci w systemie dziesiętnym (podstawa 10), który oblicza 1 GB jako 1 miliard bajtów. Jest to ten sam system pomiarowy, który jest używany na opakowaniu i specyfikacjach produktu"

iPhone 12 - dostępna pamięć

iPhone 12 mini - 50 GB

- 50 GB iPhone 12 mini - 114 GB

- 114 GB iPhone 12 mini - 242 GB

- 242 GB iPhone 12 - 50 GB

- 50 GB iPhone 12 - 114 GB

- 114 GB iPhone 12 - 242 GB

- 242 GB iPhone 12 Pro - 114 GB

- 114 GB iPhone 12 Pro - 242 GB

- 242 GB iPhone 12 Pro - 498 GB

- 498 GB iPhone 12 Pro Max - 114 GB

- 114 GB iPhone 12 Pro Max - 242 GB

- 242 GB iPhone 12 Pro Max - 498 GB

Nie jest wielką tajemnicą to, że pamięci masowe (pendrive'y, dyski SSD, HDD) oferują konsumentom realnie mniejszą ilość przestrzeni magazynowej, niż sugeruje to napis na opakowaniu. Wynika to ze sposobu liczenia pojemności dysków. Komputery pracujące w oparciu o system binarny (dwójkowy), a ludzkość z systemu dziesiętnego. 1 GB danych według producenta to 1 000 000 000 bajtów. Dla komputera 1 GB to 1 073 731 824 bajty.W przypadku smartfonów Apple sytuacja jest odmienna, bowiem począwszy od iOS 10, smartfony Apple liczą dostępną pamięć za pomocą systemu decymalnego.- czytamy na stronie pomocy technicznej Apple.iPhone 12 Pro. | Źródło: AppleKupując smartfon w wersji ze 128 GB pamięci otrzymujecie 128 GB pamięci na dane, ale... tylko w teorii. W pamięci smartfonu instalowany jest domyślnie system operacyjny i inne niezbędne pliki, które dodatkowo zawężają gwarantowaną przezeń przestrzeń na dane. Kupując iPhone 12 64 GB dysponować będziecie znacznie mniejszą od 64 GB pamięcią na swoje pliki. O ile mniejszą?Apple deklaruje, że system iOS wraz z preinstalowanymi programami zajmuje od 11 do 14 GB pamięci. Same aplikacje wymagają ponoć ok. 4 GB przestrzeni i dobre wieści są takie, że możecie je samodzielnie usunąć. Aby przekonać się ile pamięci na pliki realnie oferują poszczególne modele, odjęliśmy 14 GB od deklarowanej pojemności. Zatem:Dużo to, czy mało? Oceńcie sami. Ja na swoim Huawei P30 Pro wykorzystuję obecnie 70,84 GB ze 128 GB przestrzeni na pliki. 20,8 GB stanowią zdjęcia, 17,21 GB filmy, a 19,91 GB aplikacje. Wydaje mi się, że zakup iPhone 12 z 64 GB pamięci to dobry wybór jedynie dla osób nie korzystających zbyt ochoczo z funkcji multimedialnych tych urządzeń.Źródło: Apple