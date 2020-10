Futurystyczny Mi TV Lux jest fascynujący i rozczarowujący jednocześnie

Te telewizory nie mają sensu.





Futurystyczne technologie są fajne, dopóki nie trzeba płacić za nie z własnej kieszeni i pełnić roli beta testera. Budzące wielkie emocje przełomowe rozwiązania najczęściej wychwalane są przez producentów sprzętu i oceniane pozytywnie przez dziennikarzy, którzy za obcowanie z nimi i ich ewentualnymi mankamentami nie ponoszą przecież żadnych kosztów. Emocje towarzyszące premierze nowego telewizora Xiaomi z przezroczystym ekranem były ogromne. A jak wygląda użytkowanie takiego sprzętu w praktyce? Okazuje się, że nie jest to wcale droga usłana różami.



Przezroczysty telewizor od Xiaomi rozczarowuje

Na kanale Linus Tech Tips w serwisie YouTube ukazał się test kosztującego 7000 dolarów (ok. 27,5 tysiąca złotych) telewizora



