Palit i Gainward ogłosili ceny swoich RTX 3070. Kilka modeli, które mogą być hitami

Zapewne znów w bardzo ograniczonej licznie podobnie do RTX 3080 i RTX 3090, ale szczęśliwcy, którym uda się zamówić blisko premiery wersje Founders Edition od samej Nvidii, ale też autorskie innych firm, powinni być bardzo usatysfakcjonowani stosunkiem ceny do wydajności. A co konkretnie będzie miał do zaoferowania Palit i Gainward?





Opis karty Palit GeForce RTX 3070 GamingPro / foto. Palit- Instalki.pl





Pierwsze testy już w sieci, ale Nvidia GeForce RTX 3070 ma pojawić się w sprzedaży dopiero za dwa dni 29 października. Jeśli chodzi o Founders Edition od Nvidii, to w cenie 2359 złotych (w USA za 499 dolarów), co przy modelu porównywalnym do GeForce RTX 2080 Ti i zauważalnie wydajniejszym od RTX 2080 Super, wypada naprawdę atrakcyjnie. Produkty przygotowane przez Palit i Gainward będą nieco droższe, ale wciąż z bardzo dobrą zależnością pieniędzy do generowanych klatek animacji w grze na sekundę. Według informacji z komunikatu firmy, Palit RTX 3070 GamingPro będzie dostępny za 2649 złotych, Palit RTX 3070 GamingPro OC za 2699 złotych, Gainward RTX 3070 Phoenix w cenie 2699 złotych, a Gainward RTX 3070 Phoenix GS najdrożej za 2799 złotych.





W oczekiwaniu na RTX 3070 GameRock Edition



W późniejszym czasie będzie można nabyć też modele z lubianej linii GameRock Edition, choć nie podano, kiedy dokładnie pojawią się w sklepach. Zapewne znów będą tradycyjne problemy z dostępnością w sklepach stacjonarnych i internetowych. To raczej pewne, bo problemy serii RTX 3000 potwierdził jakiś czas temu nawetŹródło i foto: Palit