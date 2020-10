F(x)tec Pro1-X to niezwykły smartfon od XDA

Żart się zmaterializował.

XDA Developers jest bezapelacyjnie najpopularniejszym na świecie forum poświęconym urządzeniom mobilnym. Jeśli chcesz znaleźć soft dla swojego smartfona, dowiedzieć się jak zrobić roota lub jak krok po kroku wgrać custom ROM, zapewne kiedyś tam zawitasz. Przedstawiciele liczącej ponad 7 milionów osób społeczności niejednokrotnie żartowali na temat konieczności stworzenia smartfona XDA. Ten żart przerodził się właśnie w coś namacalnego, a XDA zaprezentowało smartfon o nazwie F(x)tec Pro1-X.F(x)tec Pro1-X to pierwszy smartfon na świecie wykorzystujący system LineageOS od razu po wyjęciu z pudełka. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nabyć wariant opierający swe działanie na Ubuntu Touch lub Androidzie. Uwagę zwraca oryginalna konstrukcja typu slider, z fizyczną klawiaturą QWERTY. Pamiętacie smartfony sprzed lat? Pamiętacie zatem zapewne i takie sprzęty.

Dlaczego powstał F(x)tec Pro1-X?

(ok. 2315 złotych)

(ok. 3475 złotych)

Dawno już nie widzieliśmy premiery nowej konstrukcji tego typu. | Źródło: XDASpecyfikacja F(x)tec Pro1-X jest mówiąc delikatnie... przestarzała. Sprzęt korzysta z mocy obliczeniowej układu Qualcomm Snapdragon 835 oraz 6 lub 8 GB pamięci RAM. Użytkownik otrzyma - w zależności od modelu - 128 lub 256 GB pamięci na dane. Jedynym słusznym kolorem obudowy jest błękit.F(x)tec Pro1-X oferuje wsparcie dla dwóch kart SIM, ma czytnik linii papilarnych, fizycznych spust migawki, złącze USB-C, a nawet wyjście HDMI. Kamery? Skromne. Z tyłu zestaw 12 + 5 Mpix, z przodu zaś 8 Mpix. Nie spodziewalibyśmy się tutaj fenomenalnej jakości zdjęć.Podobno ze względu na osoby ceniące sobie prywatność, które są główną grupą odbiorców LineageOS oraz Ubuntu Touch. Tylko tyle i aż tyle. Sprzęt ma być propozycją dla osób idących pod prąd, na co wskazuje już sam retro design smartfonu, stawiającego rzekomo użyteczność ponad wszystko.Sprzedaż smartfona od XDA będzie raczej na pewno symboliczna. | Źródło: XDACena F(x)tec Pro1-X nie jest niska. W promocji smartfon da się kupić w cenie 639 dolarów (ok. 2470 złotych) lub nawet 599 dolarów. W regularnej sprzedaży kosztował będzie aż 899 dolarów. W obecnej chwili da się go kupić poprzez serwis crowdfundingowy Indiegogo. Aby skorzystać z ekstra zniżek, musicie przejść na stronę poprzez ten link . Nie wydaje mi się, aby sprzedaż była ogromna.Źródło: XDA