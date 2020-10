Nowy smartfon Xiaomi. Redmi K30S ze Snapdragonem 865 kusi niską ceną

Dobra cena za ciekawy sprzęt.

Redmi K30S oficjalnie zaprezentowany. Jeśli lubicie smartfony z gatunku "tanio i wydajnie", to z pewnością przypadnie Wam do gustu. Od strony wizualnej i technicznej sprzęt ten jest bliźniakiem Xiaomi Mi 10T i różni się od niego wyłącznie detalami. Sprzedaż Redmi K30S ruszy w chiński Dzień Singla, czyli 11 listopada bieżącego roku.Redmi K30S może się podobać, choć nie jest smartfonem wagi ultralekkiej. Sprzęt o rozmiarach 165,1 x 76,4 x 9,3 mm waży 216 gramów. Na froncie znajdziemy duży, 6,67-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080x2400 i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz. Notcha nie ma, a kamerę przednią 20 Mpix usytuowano w lewym górnym rogu ekranu, w niewielkim wycięciu.O wydajność Redmi K30S dba układ Qualcomm Snapdragon 865 oraz 8 GB pamięci RAM. Biorąc pod uwagę cenę Redmi K30S w Chinach, będzie to jeden z najtańszych i najwydajniejszych smartfonów, jakie będziecie mogli wkrótce kupić. Użytkownik na swoje dane otrzymuje 128 lub 256 GB pamięci na dane. Gniazda kart pamięci niestety zabrakło.

Redmi K30S - cena. Gdzie kupić?

Redmi K30S prezentuje się nieźle, choć jest ciężkim smartfonem. | Źródło: RedmiNa prostokątnej wysepce z tyłu obudowy smartfonu znalazło się miejsce dla łącznie trzech kamer. Podstawowy sensor o rozdzielczości 64 Mpix sparowano z obiektywem standardowym, moduł 13 Mpix z obiektywem szerokokątnym, a matrycę 5 Mpix z obiektywem do zdjęć makro. Nikt nie obraziłby się chyba, gdyby ostatni zastąpiono teleobiektywem, prawda?Druga z wersji kolorystycznych Redmi K30S - ładniejsza? | Źródło: RedmiRedmi K30S obsługuje NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, a nawet łączność 5G, co jest miłą niespodzianką w tej klasie cenowej. Czy obsłuży częstotliwości aktualnie funkcjonujące w Polsce? Tego nie wiemy. Sprzęt zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh i szybkim ładowaniem 33 W korzysta z Androida 10 z nakładką MIUI 12.Smartfon Redmi K30S został wyceniony na 2599 juanów (ok. 1500 złotych) za wariant ze 128 GB pamięci oraz 2799 juanów (ok. 1620 złotych) za model z 256 GB przestrzeni na dane.Miłośnicy zakupów w Chinach powinni obserwować naszą facebookową grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) , gdzie z pewnością poinformujemy Was nie tylko o rozpoczęciu sprzedaży, ale także podrzucimy kupony obniżające jego cenę, o ile takowe się pojawią.Źródło: Xiaomi