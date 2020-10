Honor wprowadza smartwatche Watch GS Pro i ES. Gratis słuchawki w przedsprzedaży

Wyższy model Honor Watch GS Pro został wyposażony w ekran AMOLED 1,39 cala z automatyczną kontrolą jasności. Jego obudowa została solidnie wykonana częściowo z metalu. Trwałość potwierdza przejście 14 testów wytrzymałościowych zgodnych ze standardem MIL-STD-810G (m.in. odporność na wysoką temperaturę, niskie ciśnienie czy dużą wilgotność). W terenie przyda się podwójny system nawigacji satelitarnej, który posiada też funkcję powrotu do punktu, w którym oznaczyliśmy początek podróży. Nawigacja zaalarmuje użytkownika przy zboczeniu z trasy czy w przypadku zmian w przewidywanych warunkach pogodowych.





Honor Watch GS Pro / foto. Huawei





Wielbiciele sportu ucieszą się z aż ponad 100 planów treningowych jak np. kolarstwo górskie, narty, wspinaczka, orbitrek, pływanie i wiele więcej. W dodatku sensory Huawei Watch GS Pro mierzą puls i saturację tlenu, a funkcja TruSleep 2.0 dba o jakość snu. Ciekawie wypada też mierzenie stresu w TruRelax, które może sugerować ćwiczenia oddechowe w razie zbyt wysokiego poziomu stresu. Oczywiście smart zegarek ma kilka motywów tarcz (w tym animowane).





Tańszy z pary Honor Wach ES

Honor Watch ES / foto. Huawei







Nietypowa funkcja smartwacha specjalnie dla kobiet

Tańszy Huawei Watch ES może pochwalić się bazą 12 animowanych kursów fitness i 44 animowanych poszczególnych ćwiczeń, które pomogą osiągać cele i ulepszać technikę. Plany treningowe są prawie tak samo liczne jak w GS Pro (95 zamiast ponad 100), a 6 z typów aktywności nie trzeba nawet ręcznie włączać, bo Huawei Watch ES powinien je wykryć automatycznie po rozpoczęciu danego typu ruchu.W kwestii technicznej, można mówić o wyświetlaczu również wykonanym w technologii AMOLED, ale o przekątnej 1,64 cala. Elementy głównego ekranu (np. licznik kalorii, pulsu, stan baterii itp.) czy wygląd tarczy są możliwe do personalizacji, nie musimy oglądać wszystkich wskaźników na raz. Lekka konstrukcja (21 g bez paska, które są wymienne) czy smukłość (10,7 mm grubości w najcieńszym miejscu) zapewnia dobry komfort.Ale wracając do właściwości zdrowotnych i treningowych, również mamy do dyspozycji miernik pulsu czy zawartości tlenu we krwi oraz funkcje związane z dbaniem o sen i relaks. Huawei w komunikacie chwali się też jedną właściwością - „Smartwatch wyposażony jest w także w monitor miesiączki, który pomaga kobietom śledzić i przewidywać cykl menstruacyjny, przypominając o nadchodzącym okresie i informując o dniach płodnych.”Oba modele można zamawiać już w przedsprzedaży w sieci sklepów Euro RTV AGD. Honor Watch GS Pro w cenie 1099 złotych wraz ze słuchawkami Honor Magic Earbuds gratis, a Honor Watch ES za 449 złotych z modelem słuchawek Honor Choice TWS Earbuds. Preordery zaczęły się dziś i będą trwać dwa tygodnie.Źródło i foto: Honor