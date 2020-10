OPPO A73 2020 w Polsce. Kusi ceną, wyglądem i miłą niespodzianką

Ma szansę na udany debiut.

Ledwo informowałem Was o debiucie nowych smartfonów OnePlus Nord N10 i OnePlus Nord N100 , a już spieszę z wiadomościami na temat interesującej nowości w ofercie OPPO. Chiński producent wprowadza do Polski model OPPO A73, który w cenie 1199 złotych jawi się jako niezwykle kusząca propozycja. Co więcej, w ramach trwającej do 8 listopada promocji, zakup smartfonu premiowany będzie gratisem w postaci słuchawek bezprzewodowych OPPO W11.OPPO A73 2020 to smartfon wyposażony w 6,44-calowy ekran o rozdzielczości Full HD. Niespodzianka polega na tym, że jest to ekran AMOLED - rzadko spotykany w tak tanich telefonach. O wydajność urządzenia dba układ Qualcomm Snapdragon 662 oraz 4 GB pamięci RAM. Użytkownik na dane otrzymuje 128 GB pamięci - przestrzeń tą da się rozszerzyć o kolejne 256 GB za pomocą karty micro SD.

foto. Oppo

Gdzie kupić OPPO A73? Ekskluzywnie na Allegro

OPPO A73 2020 zwraca uwagę ciekawym designem obudowy. | Źródło: OPPOWsparcia dla łączności 5G niestety nie ma. Jest za to moduł NFC, obsługa dwóch kart SIM, jack 3.5 mm oraz oczywiście USB-C. Czytnik linii papilarnych ukryto pod powierzchnią ekranu. Urządzenie zasilane baterią o pojemności 4015 mAh oferuje możliwość szybkiego jej naładowania za sprawą technologii OPPO 30 W VOOC 4.0 - to kolejny atut telefonu. Czas ładowania do 100% zajmuje zaledwie 56 minut.Aparaty w OPPO A73 nie rozczarowują, ale także nie zaskakują. Oprócz głównego modułu 16 Mpix (z elektroniczną stabilizacją obrazu) znalazło się tu miejsce dla aparatu 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym, a także kamerek 2 Mpix do zdjęć makro i pomiaru głębi tła. Jedną z nich można było śmiało zastąpić teleobiektywem, ale w tej cenie nie ma chyba sensu wybrzydzać.Szybkie ładowanie 30 W to jedna z większych zalet nowego OPPO A73 2020. | Źródło: OPPOSmartfon OPPO działa pod kontrolą systemu ColorOS 7.2, bazującego rzecz jasna na Androidzie.OPPO już kiedyś miało w swojej ofercie model A73. Nie pomylcie go z tym. ;)Smartfon OPPO A73 sprzedawany jest od dziś, 26 października, wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strefy marki OPPO w serwisie Allegro . Przypominam, że do każdego smartfonu zakupionego w okresie od dziś do 8 listopada, dołączone zostaną słuchawki bezprzewodowe.Źródło: OPPO