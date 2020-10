OnePlus prezentuje swoje najtańsze smartfony w historii. To Nord N10 i N100

Znamy ich ceny w Polsce.

Najtańszy smartfon OnePlus z 5G - OnePlus Nord N10 5G. | Źródło: OnePlus

OnePlus Nord N100 - taniej się nie dało

OnePlus Nord N10 5G wyposażono w baterię o pojemności 4300 mAh, którą naładować można szybko dzięki technologii Warp Charge 30T. Miły dodatek stanowią głośniki stereo. Na miłośników fotografii czekają cztery tylne kamery. Moduł główny (64 Mpix), sensor 8 Mpix zespolony z obiektywem szerokokątnym oraz moduły 2 Mpix z obiektywem makro oraz do rozmywania tła. Z przodu czeka aparat z matrycą 16 Mpix do selfie.OnePlus Nord N10 5G może stanowić świetną propozycję dla osób pragnących zasmakować najnowszego standardu łączności. | Źródło: OnePlusCena OnePlus Nord N10 5G w kolorze Midnight Ice wynosi 1499 złotych.Najtańszy smartfon OnePlus to od teraz OnePlus Nord N100. Producent wyposażył go w 6,52-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 900x1600 pikseli. Mocy obliczeniowej dostarczają mu układ Snapdragon 460 oraz 4 GB pamięci RAM. Użytkownik na swoje pliki otrzyma 64 GB pamięci oraz możliwość zwiększenia jej dzięki karcie micro SD.Tanio i dobrze? OnePlus Nord N100 to ciekawy podstawowy telefon. | Źródło: OnePlusZasilany baterią o pojemności 5000 mAh OnePlus Nord N100 wspiera szybkie ładowanie 18 W. Co ciekawe, także i tutaj znalazło się miejsce dla głośników stereo. Sprzęt pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką OxygenOS 10.5, podobnie jak droższy model.OnePlus Nord N100 nie kosztuje wiele, ale widać jak na dłoni w którym miejscu producent zdecydował się na cięcie kosztów. | Źródło: OnePlusW departamencie fotograficznym jest dość kiepsko. Główny aparat 13 Mpix wspierany jest przez moduły 2 Mpix do makrofotografii i rozmywania tła.Cena OnePlus Nord N100 w kolorze Midnight Frost wynosi 799 złotych.Nowe smartfony OnePlus Nord N będą dostępne na Oneplus.com, x-kom.pl oraz w sklepach online RTV EURO AGD i Media Expert.Źródło: OnePlus