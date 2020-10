Garmin prezentuje zegarek, który spodoba się graczom

Takiej funkcji jeszcze nie było.





Garmin Instinct Esports Edition – takich sprzętów będzie więcej?





Garmin zaprezentował swój nowy, inteligentny zegarek, który domyślnie jest przeznaczony dla graczy. Cała konstrukcja została oznaczona jakoi posiada kilka funkcji, które można zintegrować między innymi ze streamowaniem swojej rozgrywki. Co jeszcze potrafi ten sprzęt?Garmin chce skorzystać z szybko rosnącego rynku e-rozrywki i wprowadza odmianę zegarka przeznaczoną stricte dla graczy. Urządzenie podczas rozgrywki jest w stanie śledzić tętno użytkownika oraz analizować jego poziom stresu. To wszystko ma pomóc w planowaniu treningów oraz zarządzaniu poszczególnymi elementami gry. Co ciekawe, Garmin udostępnia wraz ze swoim sprzętem specjalną aplikację, która pozwala graczom– i to w czasie rzeczywistym.Oprócz tego, Garmin Instinct Esports Edition posiada wszystkie funkcjonalności jakich można spodziewać się po takim sprzęcie. Użytkownicy. Zegarek korzysta również z wbudowanego modułu GPS i spełnia wymogi militarnego standardu, co oznacza, że jest bardzo wytrzymały.Garmin Instinct Esports Edition działa w oparciu o całą platformę producenta i pozwala na analizowanie danych na bieżąco – zależnie od tego, kiedy dokładnie użytkownik będzie nosił sprzęt na swojej ręce. Producent twierdzi, iż akcesorium jest w stanie działaćz włączonym monitoringiem wszystkich parametrów.Ile trzeba będzie za to wszystko zapłacić? Tanio nie jest.W przeliczeniu na złotówki daje to więc mniej więcej 1370 złotych. Można więc założyć, iż pewnie polska cena sprzętu będzie oscylowała w granicach 1399 lub 1499 złotych.Źródło: Garmin / fot. Garmin