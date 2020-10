Nie podoba Ci się wygląd PlayStation 5? Ta firma ma rozwiązanie

Tego typu produktów będzie więcej.





Sony PlayStation 5 w wielu kolorach





Kiedy po raz pierwszy Sony zaprezentowało PlayStation 5, wielu graczy wyraziło ubolewanie, iż cała konstrukcja jest dostępna jedynie w kolorze białym. Można spodziewać się, że Japończycy przygotują wiele różnych edycji konsoli na przestrzeni najbliższych lat, jednak nie o to w tym wszystkim chodzi. Na rynku pojawiła się firma, która może spowodować, iż. Okazuje się bowiem, że same panele otaczające nową konsolę można wymienić na własną rękę. To otwiera spore pole do popisu dla firm produkujących akcesoria.Na kilka tygodni przed oficjalnym debiutem nowej konsoli Sony, na rynku pojawiła się firma, która specjalizuje się w tworzeniu zewnętrznych paneli w wielu kolorach. Te z kolei mogą być łatwo wymienione przez użytkowników. Jakie kolory można wybrać? Na ten moment będziemy ograniczeni do czarnego, czerwonego, niebieskiego oraz chromowanego.Firma, która jest odpowiedzialna za tworzenie tego typu paneli wybrała dla siebie dość oryginalną nazwę: Platestation. Każdy z zestawów, co wydaje się być w miarę przystępną ceną dla osób, które będą chciały zmienić wygląd swojej nowej konsoli. Okazuje się, że rozwiązanie Platestation jest tak popularne, że strona przedsiębiorstwa nie wytrzymała przeciążenia oraz naporu użytkowników chętnych do zamówienia swoich wariantów kolorystycznych.Platestation może być jedną z pierwszych firm, która będzie się zajmowała produkowaniem niestandardowych obudów do PlayStation 5, jednak można spodziewać się, że wraz z czasem. Nie wiadomo czy Japończycy ukrócą proceder czy też będą na niego patrzeć bardziej przychylnym okiem.Źródło: SlashGear / fot. Sony