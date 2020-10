AMD Ryzen 5 5600X pokonuje Intel Core i9-10900K w wydajności jednowątkowej

Ważne osiągnięcie.

Piekło zamarzło. Zapowiedziany przy okazji premiery procesorów AMD Ryzen 5000 niedrogi układ AMD Ryzen 5 5600X, pojawił się w bazie danych popularnego benchmarka PassMark. "Średniak" od AMD wyprzedził w teście wydajności jednowątkowej znacznie droższego i uchodzącego za doskonały procesor dla graczy model Intel Core i9-10900K.AMD Ryzen 5 5600X zdobył w teście PassMark - CPU Mark (Single Thread Performance) 3495 punktów. Drugi w zestawieniu Intel Core i9-10900K (kosztujący ok. 2499 złotych) cieszy się rezultatem na poziomie zaledwie 3177 punktów. Rzut oka na czołówkę rankingu pokazuje, że AMD Ryzen 5 5600X dosłownie zdeklasował rywali. Patrząc na jego sugerowaną cenę w Polsce (1499 złotych), możemy mieć do czynienia z przyszłym przebojem sprzedaży - o ile tylko wydajność z tego benchmarka przełoży się na codzienne użytkowanie.

AMD Ryzen 5 5600X zdeklasował rywali. Czy przełoży się to na wydajność procesora w codziennych zastosowaniach? | Źródło: Passmark

AMD Ryzen 5 5600X już wkrótce w sklepach

10-procentowa przewaga w wydajności jednowątkowej nad niemal dwukrotnie droższym procesorem marki Intel to doskonałe wieści dla konsumentów. Do tej pory procesory marki AMD nieco odstawały od propozycji "niebieskich" w kwestii wydajności jednowątkowej, nadrabiając ten niedostatek liczbą rdzeni (stąd popularne wśród internautów hasło "wincyj rdzeniuf"). Warto dostrzec, że Ryzen 5 5600Xwyprzedził układ AMD Ryzen 5 3600X, który jest obecnie uniwersalnym, niezwykle popularnym wyborem pośród osób składających komputery do gier i zastosowań profesjonalnych.Lisa Su z AMD prezentuje nowe procesory AMD Ryzen 5000. | Źródło: PassmarkOczywiście z ewentualnym hurraoptymizmem warto się jeszcze przez chwilkę wstrzymać. Za ok. 2 tygodnie w sieci ukażą się pierwsze testy procesora AMD Ryzen 5 5600X, które rozwieją wszelkie wątpliwości związane z jego realną mocą obliczeniową.Sklepowa premiera AMD Ryzen 5 5600X nastąpi już 5 listopada bieżącego roku. Przy zakupie wybranych modeli procesorów AMD Ryzen 5000 i 3000 (z wyłączeniem wymienianego tu AMD Ryzen 5 5600X) będzie można otrzymać bezpłatnie grę Far Cry 6 w cyfrowej wersji standardowej, już po jej wydaniu.Źródło: Passmark