Gadżet nie tylko dla amatorów nocnego nieba - przenośny smart teleskop

Przykładowe powiększenie bardzo oddalony postaci po drugiej stronie jeziora / foto. TinyScopeCAM



Miniaturyzacja w przypadku Dwarf Telescope zaszła całkiem daleko. Przy wadze 170 gramów, jego wymiary, to 122 x 56 x 56 milimetrów. Warto też wykorzystać stojak załączony w zestawie przypominający modele dedykowane aparatom fotograficznym. Rozdzielczość obrazu wynosi 3840 x 2160 pikseli, czyli 8 Mpx. Dwarf Telescope może uwieczniać też filmy, choć ekipa chce popracować nad lepszą płynnością obrazu w trybie wideo 4K.

Oczywiście powiększenie miniteleskopu nie jest ogromne w porównaniu do większych amatorskich czy tym bardziej profesjonalnych urządzeń, ale robi duże wrażenie patrząc na rozmiar Dwarf Telescope. Najlepiej zerknąć na przykładowe efekty jego powiększenia w porównaniu ze zdjęciami bez przybliżenia. Choć te z materiałów promocyjnych były głównie robione dalszym obiektom na ziemi, a nie w ramach astrofotografii, do której urządzenie też się nadaje. Producent zapewnia, że dobrze widać sylwetki ludzkie z kilometra.





Teleskop do smartfonów, tabletów i PC

Opis techniczny smart teleskopu Dwarf Telescope / foto. TinyScopeCAM

Podpinając teleskop przez USB-C lub WiFi (do iPhonów potrzebny jest dodatkowy moduł bezprzewodowy) korzystamy z dedykowanej mobilnej aplikacji, choć Dwarf Telescope można tez podłączyć do PC, jeśli zależy nam na takiej komunikacji. W zestawie znajdziemy teleskop, stojak, kabel USB, adapter USB-C, pokrowiec, zakrycie soczewki i instrukcję. Przy dopłacie także dodatkowy moduł WiFi.Edycja bez przystawki WiFi kosztuje około 508 złotych, a z nią 582 złote. Jeśli projekt przebije łączne wpływy w wysokości 400 tysięcy dolarów, to przy wpłacie dodatkowych 218 złotych (w innym przypadku czeka nas bezproblemowy zwrot środków) będzie dokładane specjalne akcesorium. Mowa o elektronicznej podstawce do kierowania kątem i obrotem teleskopu. Wysyłki będą realizowane w styczniu 2021 roku, a kampania kończy się za 26 dni. Dwarf Telescope można wesprzeć na Kickstarterze pod tym adresem



Zobacz również:

Źródło i foto: TinyScopeCAM @ Kickstarter