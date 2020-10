Nowy SBC Raspberry Pi Compute Module 4 do zadań specjalnych

Opis wszystkich 32 wariantów Raspberry Pi Compute Module 4 / foto. Raspberry Pi



Ten niewielki SBC dostał nową wersję skupiającą się na odchudzeniu płytki (55 x 40 mm i niewielka grubość), aby bardziej pasowała do różnych projektów automatyki domowej, kontrolerów, IoT itp. Wszędzie tam, gdzie nie potrzeba wprost wychodzących z modułu złączy USB, HDMI i innych, a liczą się niewielkie wymiary. Raspberry Pi Compute Module 4 operuje na tym samym czterordzeniowym procesorze ARM Cortex-A72 (Broadcom BCM2711 o taktowaniu do 1,5 GHz) z 1, 2, 4 lub 8 GB RAM i opcjonalnym WiFi 5 ac z Bluetooth 5.0.

Dodatkowo może być wyposażony we wbudowaną pamięć eMMC 8 GB, 16 GB lub 32 GB (albo zupełny brak w edycji Lite). To daje aż 32 możliwych wariantów. Ostatnia kwestia jest sporą różnicą względem tradycyjnego Raspberry Pi 4, który nie posiada żadnej przestrzeni na dane, a rolę nośnika systemowego pełni karta microSD, którą trzeba dokupić we własnym zakresie. W Compute Module 4 nie ma po prostu miejsca na czytnik kart. W zasadzie poza dwoma złączami 100 pin od spodu (to nie GPIO) i konektorem antenowym nie ma innych możliwości połączeń przewodowych.





Dodatki, w tym spora płyta IO Board ze złączami

Raspberry Pi Compute Module 4 IO Board jest ogromna przy samej malinie Compute Module 4 / foto. Raspberry Pi

W sprzedaży od razu pojawiły się dwa oficjalne dodatki dla Raspberry Pi Compute Module 4. Jeden to po prostu zewnętrzna dookólna antena WiFi o zysku sygnału wynoszącym 2 dBi, nie ma się co rozpisywać. Zdecydowanie ciekawiej prezentuje się płytka, która jest ogromna w porównaniu do samego Compute Module 4.Nawet ten wariant maliny może obsługiwać niezłe możliwości połączeniowe w GPIO, HDMI, USB itd., ale wszystko trzeba wyciągnąć z wbudowanych dwóch szerokich konektorów, co robi właśnie Compute Module 4 IO Board. Zawiera m.in. 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0 i możliwość podpięcia jeszcze dodatkowych portów, microUSB do aktualizacji, PCIe Gen 2 x1, złącze wiatraczka, Gigabit Ethernet z PoE, gniazdo microSD, po dwa wyjścia dla kamer oraz wyświetlaczy, GPIO i sporo więcej. Polskie sklepy mają już nową malinę w ofercie, ale jeszcze brak towaru na stanie.

