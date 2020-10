Apple Glass - to mogą być najlepsze inteligentne okulary

Wyciekły nowe informacje.





Apple Glass zaskoczą wyświetlaczem?





Rodzaje mikrowyświetlaczy Sony / fot. FRAMOS

W sieci zaczynają pojawiać się nowe informacje dotyczące kolejnego,przeznaczonych do działania w rozszerzonej rzeczywistości. Tym razem dowiedzieliśmy się, iż za wyświetlacze do okularów będzie odpowiedzialna firma Sony. Japończycy mają dostarczyć Amerykanom, które posiadają bardzo dobrą charakterystykę działania. Dlaczego więc ten sprzęt ma zadatki, aby być najlepszym na rynku?Wedł€g FRAMOS, dostawcy wbudowanych technologii wizyjnych, którzy tworzą mikrowyświetlacze OLED dla Sony są w stanie zapewnić bardzo dobre parametry wyświetlania obrazu. To w czym technologia Sony wyprzedza konkurencję, to między innymi ultraszybki czas reakcji wyświetlacza, bardzo wysoki kontrast, wsparcie dla szerokiej gamy kolorów oraz niski współczynnik odbicia. Tego typu parametry sprawiają, iż same mikrowyświetlacze mogłyby być idealne dla okularów Apple. Co ciekawe, producent zarzeka się, iż te małe wyświetlaczeMikrowyświetlacze Sony posiadają zintegrowane sterowniki zapewniające smukłą i lekką konstrukcję. Technologia jestOkulary Apple Glass miałyby posiadać wbudowane wyświetlacze o przekątnej 0,5 cala każdy. Pojedynczy ekran byłby w stanie działaćMaksymalna możliwa jasność osiągana przez mikrowyświetlacz Sony to 1000 nitów, a sam sprzęt jest w stanie zapewnić kontrast na poziomie 100 000:1. Czas reakcji w tym przypadku ma wynosić około 0,01 ms.Dane dotyczące oficjalnej premiery okularów Apple do rozszerzonej rzeczywistości pozostają sprzeczne. Według niektórych analityków, amerykańska firmapodczas gdy popularny analityk Ming Chi Kuo typuje, iż Apple nie będzie w stanie zaprezentować modelu GlassMusimy więc poczekać na więcej szczegółów.Źródło: MacRumors / fot. Jesus Kiteque - Unsplash