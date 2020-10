Z kim grać, żeby wygrać? Niezwykłe funkcje dla graczy w telewizorach Samsung QLED

Samsung QLED 4K Q80T i wygodne funkcje dla graczy.

Premiera konsol nowej generacji to doskonały moment, aby porozmawiać o telewizorach. To właśnie teraz pokaźne grono Polaków może rozważać wymianę wysłużonego sprzętu na model, który najlepiej spisze się przy wyświetlaniu gier z next-genów. Przyjrzyjmy się, jaki telewizor do konsoli warto wybrać i co powinien mieć do zaoferowania.Samsung w tym roku zaprezentował kilka interesujących serii telewizorów tworzonych m.in. z myślą o miłośnikach gier. Biorąc pod uwagę możliwości, niezwykle intrygująco prezentuje się oferta urządzeń z serii, telewizory te dostępne są w rozmiarach 50, 55, 65, 75 i 85 cali. Postanowiliśmy przyjrzeć im się bliżej i wziąć pod lupę funkcje dla graczy, jakie oferują.