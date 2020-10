Wymyśl test OPPO Reno4 Pro 5G i wygraj flagowy smartfon! [konkurs]

Czekamy na kreatywne pomysły.

foto. Instalki.pl

Reno4 Pro 5G – ponadprzeciętna smukłość

foto. OPPO

Zdjęcia i wideo - nawet po zmroku

foto. Instalki.pl

Konkurs - wymyśl test OPPO Reno4 Pro 5G

Wyniki konkursu

Reno4 Pro 5G to flagowy przedstawiciel tegorocznej serii Reno4. Smartfon został wyposażony w technologię szybkiego ładowania 65 W SuperVOOC 2.0 i moduł w pełni obsługujący sieć 5G. Wszystko zamknięte zostało w ultrasmukłej obudowie. OPPO wychodzi bowiem z założenia, że wzornictwo przyszłości powinno dostarczać użytkownikom produkty, które są możliwie proste i łatwe w obsłudze, a jednocześnie kryją w sobie misternie komponowane wnętrze.OPPO Reno4 Pro 5G model ma zaledwie 7,6 mm grubości (przy wadze 172 g), co czyni go rekordowo smukłym i lekkim telefonem obsługującym 5G. Warto zwrócić na to szczególną uwagę – łączność 5G nierzadko oznacza bowiem większe komponenty sprzętu, co wpływa także na wzrost wagi.Smartfon został wyposażony w zakrzywiony wyświetlacz 3D. Zakrzywienie ergonomicznego ekranu wynosi 55,9 stopnia, dzięki czemu konstrukcja wygodnie leży w dłoni. 6,5-calowy wyświetlacz E3 Super AMOLED generuje żywe obrazy i płynnie łączy się z obudową, a stosunek wielkości ekranu do całego telefonu wynosi 92,1%. Przy natężeniu podświetlenia ekranu do 800 nitów, z maksymalną wartością częściowej luminacji do 1100 nitów, wyświetlane obrazy i treści są pełne życia, piksele są jaśniejsze i bardziej wyraźne nawet w pełnym słońcu.Urządzenia z serii Reno4 wyraźnie adresują coraz wyraźniejszy trend mobilnego wideo. Zostały wyposażone w szereg nie tylko sprzętowych ale i software’owych komponentów, które z łatwością mogę doskonale służyć nawet poczatkującym adeptom tej dziedziny tworzenia.Flagowiec OPPO został wyposażony w dedykowany tryb pozwalający na. Model ten ma na pokładzie obiektywdo nagrywania szerokokątnego wideo po zmroku, który umożliwia tworzenie materiałów w niezwykłej perspektywie 120°. Urządzenie wyposażono także w czujnik 1/2,43" z rozmiarem pojedynczego piksela do 1,4 μm. Rozwiązanie pozwala na łączenie czterech pikseli w jedną całość, zwiększając ekspozycję i czułość w przypadku ograniczonego oświetlenia. Reno4 Pro 5G obsługuje również dodatkowy algorytm filmów „w świetle księżyca” opracowany przez OPPO, który znacznie zwiększa jasność ekranu i wyostrza obraz, odpowiednio o 74,4% i 33,7%.Wspólnie z marką OPPO zapraszamy do udziału w konkursie, na kreatywnych uczestników czeka wyborna nagroda - smartfon OPPO Reno4 Pro 5G, który niedawno mieliśmy okazję testować.Jak dobrze wiecie, Reno4 Pro 5G oferuje niesamowicie szybkie ładowanie. Zadanie konkursowe polega na. Test zostanie przygotowany przez naszą redakcję - liczymy na wasze pomysły i chętnie dowiemy się, jak zalety szybkiego ładowania wykorzystać na co dzień.Aby przesłać zgłoszenie, skorzystaj z formularza:Konkurs rusza 26 października, a na zgłoszenia czekamy przez 2 tygodnie (do 9 listopada). W ciągu 14 dni od zakończenia konkursu wybierzemy najciekawszą propozycję testu, który zrealizujemy, a laureat otrzyma smartfon Reno4 Pro 5G. Szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu Zapraszamy i życzymy powodzenia :)