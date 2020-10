Huawei Mate 40 Pro dostępny w Polsce. Cena nie rozpieszcza, ale dostaniemy świetny prezent

Rusza przedsprzedaż.

Nie dalej jak wczoraj Huawei zaprezentował smartfony Mate 40 Pro i Mate 40 Pro+, najnowsze flagowce marki z pierwszym procesorem 5G wykonanym w 5 nm procesie technologicznym. Dziś dowiedzieliśmy się, że sprzęt trafia do sprzedaży w Polsce, ale na początku dostępny będzie jedynie Mate 40 Pro.Co wyróżnia najnowszy smartfon od Huawei? Z pewnością jest to system obiektywóww kształcie pierścienia. Huawei Mate 40 Pro trafił już do naszej redakcji, a możliwości urządzenia (również fotograficzne) opisaliśmy w tym materiale: