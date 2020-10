Pierwszy konwertowalny Chromebook Acer z Qualcomm Snapdragon 7c

MiniPC Acer Chromebox CXI4 / foto. Acer

Acer zaprezentował swój pierwszy Chromebook z procesorem ARM z linii Qualcomm Snapdragon 7c. To w zasadzie dwa modele - Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H / CP513-1HL) oraz Acer Chromebook Enterprise Spin 513. Poza długim czasem pracy na baterii (do 14 godzin), innym atutem takiego doboru chipu jest wbudowany modem 4G LTE. Ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 7c ma rdzenie wykonane w architekturze Kyro 468 przy procesie technologicznym 8 nm i wbudowany układ graficzny Qualcomm Adreno 618. Postawiono na maksymalnie 8 GB pamięci RAM LPDDR4X i 128 GB na dane. Można znaleźć porty 2 x USB 3.2 Gen 1 typu C obsługujące DisplayPort i ładowanie, 1 x USB 3.2 typu A, jak i łączność Bluetooth 5.0 czy WiFi 5 ac z 2x2 MIMO.