Acer wspólnie z Porsche Design. Zaprezentowano wydajny, stylowy laptop Book RS

Jak widać czytnik linii papilarnych umieszczono w lewym górnym rogu touchpada / foto. Acer



Mamy już pierwszy owoc tego działania. Wysokiej klasy laptop Porsche Design Acer Book RS łączy w sobie zaawansowane technologie i minimalistyczne elementy projektu, a także wysoką wydajność. Jego dużym atutem, jak to w droższych ekskluzywnych seriach komputerów przenośnych bywa, jest obudowa wykonana w większości z metalu, do którego dołożono nieco elementów z włókna węglowego. Całość przedstawia się naprawdę solidnie i waży zaledwie 1,2 kg, a grubość nie przekracza 15,99 mm. W dodatku projekt został zweryfikowany przez niebieski obóz producenta procesorów i włączony do platformy Intel Evo.

Sercem laptopa Porsche Design Acer Book RS jest najnowszy procesor Intel Core i7 11 gen. z wydajną jak na wbudowane rozwiązanie grafiką Intel Iris Xe, ale opcjonalnie znajdziemy też edycje z dedykowaną kartą Nvidia GeForce MX350. W połączeniu z 16 GB RAM i zapewne dyskiem SSD NVMe (nie podano tej informacji w komunikacie prasowym, ale prawie na pewno postawiono na taki nośnik), zapewnia bardzo zadowalającą wydajność i czas pracy na pojedynczym ładowaniu nawet do 17 godzin. 30 minut szybkiego ładowania może pozwala na 4 godziny pracy.





Ekran z wąskimi ramkami i powłoką antybakteryjną idealną na czas pandemii

Laptop Porsche Design Acer Book RS wraz z dedykowaną myszką Bluetooth / foto. Acer

Ekran także jest ważnym elementem laptopa. 14-calowa matryca full HD IPS z ochronnym szkłem Corning Gorilla Glass i dodatkową powłoką antybakteryjną zapewnia 100 proc. pokrycia kolorów z przestrzeni barw sRGB. Stosunek ekranu do obudowy wynosi bardzo dobre 90 proc. Dla wygody postawiono na podświetlaną klawiaturę ze szklanym touchpadem, a jej nieznaczne podniesienie po otwarciu laptopa poprawia efektywność chłodzenia. Łączność realizuje moduł WiFi 6 ax (zapewne z Bluetooth 5) i zestaw portów USB-C, Thunderbolt 4 oraz USB 3.2 Gen 2. Zaimplementowano też np. gniazdo audio minijack czy zabezpieczenie Kensington Lock. Miłym dodatkiem jest tez czytnik linii papilarnych zgodnych z Windows Hello i zastosowanie Modern Standby & Wake on Voice.Wraz z laptopem zaprezentowano zestaw akcesoriów Porsche Design Acer Travelpack RS (podkładka pod mysz, mysz Bluetooth, pokrowiec i etui na notebook). Jak można było się spodziewać, nie należy mieć nadziei na niskie ceny. Pakiet premium Porsche Design Acer Book RS (laptop z Intel Core i7, plecak podróżny, mysz) będzie dostępny w Polsce w cenie od 10799 złotych, a sam komputer od 8099 złotych. Za to paczkę akcesoriów wyceniono na 1349 złotych. Opcjonalnie sama mysz będzie dostępna za 449 złotych.

Źródło i foto: Acer