Huawei pokazało głośnik, słuchawki i niezwykłe okulary

Zatrzęsienie nowości.





Huawei FreeBuds Studio - pierwsze nauszne słuchawki Huawei

Huawei Sound - mniejszy głośnik premium

Huawei x Gentle Monster Eyewear II - okulary nowej generacji

W trakcie dzisiejszego wirtualnego wydarzenia organizowanego przez firmę Huawei, odbyła się premiera smartfonów Huawei Mate 40 Pro i Mate 40 Pro+ . Na nasz test Huawei Mate 40 Pro będziecie musieli odrobinkę zaczekać, ale już dziś przeczytać możecie pierwsze wrażenia z jego użytkowania. Spoiler: Huawei Mate 40 Pro to fenomenalny smartfon dla wybranych . Równolegle w trakcie eventu zaprezentowano kilka innych ciekawych urządzeń - słuchawki FreeBuds Studio, głośnik Huawei Sound oraz nietuzinkowe okulary Huawei X Gentle Monster.Do tej pory firma Huawei sprzedawała wyłącznie słuchawki douszne i dokanałowe. Teraz do portfolio dołączyły Huawei FreeBuds Studio, czyli bezprzewodowe, nauszne słuchawki Hi-Fi z systemem inteligentnej dynamicznej redukcji szumów (ANC) do 40 dB. Geometryczny kształt słuchawek oraz duże nauszniki (65 x 42 mm) mają zapewniać wygodę użytkowania. Nauszniki wykonane są z miękkiej skóry proteinowej, która zapewniać powinna świetną izolację przed dźwiękami z zewnątrz.Słuchawki obsługują zakres częstotliwości od 4 do 48 kHz, a opracowana przez Huawei technologia bezprzewodowego kodeka audio L2HC pozwala osiągnąć szybkość transmisji dźwięku do 960 kb/s. FreeBuds Studio obsługują tryb „świadomość”, który pozwala użytkownikowi prowadzić rozmowy z innymi bez konieczności zdejmowania słuchawek.W pełni naładowanie słuchawki pozwalają na odtwarzanie muzyki z użyciem ANC do 20 godzin lub do 24 godzin przy wyłączonym ANC. Już 10-minutowe doładowanie pozwoli na dodatkowe 5 godzin pracy z włączonym ANC lub nawet 8 godzin – bez ANC.Huawei postanowił wzbogacić swoją ofertę głośników premium przygotowanych we współpracy z firmą Devialet o model Sound, mniejszy od obecnego już na rynku Sound X. Sprzęt ma łączyć kompaktową obudowę z doskonałymi wrażeniami dźwiękowymi i eleganckim designem.Sprzęt wykorzystuje czterogłośnikową konstrukcję akustyczną – wyposażono go w 4-calowy głośnik niskotonowy 40 W oraz trzy pełnozakresowe głośniki 5 W. Symetryczna konstrukcja Push-Push pozwala niwelować powstałe wibracje, dzięki czemu wydobywający się z głośnika dźwięk jest czysty i pozbawiony zniekształceń, ponoć nawet przy ustawieniach głośności do 90 dB.Rozmieszczone pod kątem 120 stopni głośniki wydobywają z siebie dźwięk, który "otacza" słuchacza bez konieczności rozmieszczania głośników w różnych miejscach pokoju.Smartfon można połączyć z głośnikiem za pomocą funkcji Huawei Share, która umożliwia bezprzewodowe łączenie NFC poprzez przyłożenie telefonu do urządzenia. Połączenie z głośnikiem można nawiązać także za pomocą Bluetooth (prędkość przesyłania do 990 kb/s) i przewodowo przez AUX.Przeczytajcie nasz test Huawei Sound X , a będziecie mniej więcej wiedzieli, czego spodziewać się po Huawei Sound.Firma Huawei w trakcie wydarzenia pokazała światu także okulary przygotowane we współpracy z południowokoreańską marką Gentle Monster Eyewear. Przeciwsłoneczne okulary skrywają niespodziankę. Po sparowaniu ze smartfonem pozwalają prowadzenie za ich pomocą rozmów telefonicznych oraz odsłuchiwanie muzyki. Gadżetem steruje się za pomocą gestów.W zausznikach okularów Huawei x Gentle Monster Eyewear II zastosowano nowe głośniki z ultracienką membraną 128 mm² o amplitudzie 0,5 mm, które zapewniać mają niezłą jakość dźwięku stereo. Technologia automatycznego zmniejszania głośności w zależności od otoczenia akustycznego, ma pomóc zachować dyskrecję i zapobiec odsłuchiwaniu dźwięku z głośników przez otoczenie.W nowej generacji Huawei x Gentle Monster Eyewear II zastosowano elastyczne, tytanowe zawiasy o mniejszej – w porównaniu do pierwszej odsłony urządzenia – gęstości, dzięki czemu okulary są lżejsze. Przy okazji, zwiększono kąt zakrzywienia zauszników z 12° do 20°, co wpłynie z pewnością na komfort ich użytkowania. Sprzęt ma działac nawet 5 godzin na jednym ładowaniu.Źródło: Huawei