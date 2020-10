Premiera Huawei Mate 40 Pro i Mate 40 Pro+. Potężne smartfony do zdjęć i wideo

Nowości od Huawei.

foto. Instalki.pl

Topowe smartfony Huawei znane są z imponujących możliwości fotograficznych. Nie inaczej jest i tym razem.Oba smartfony zostały wyposażone w nowy system aparatów fotograficznych Ultra Vision Cine Camera, opracowany we współpracy z Leica. Według Huawei, jego największymi innowacjami jest zastosowanie podwójnego obiektywu Dual Ultra Wide Camera, dzięki któremu użytkownik może wykonywać zdjęcia oraz wideo 4K w niespotykanych dotąd ultraszerokokątnych perspektywach. Jest to możliwe zarówno przy użyciu aparatu tylnego, jak i przedniego, dzięki czemu grupowe zdjęcia selfie nabierają nowego wymiaru.

Aparat w Mate 40 i Mate 40 Pro / foto. Huawei

Nowe funkcje usprawniające obsługę

Gesty w Mate 40 Pro / foto. Huawei

Ceny Mate 40 Pro / foto. Huawei

Wysoki poziom detali zapewnia podwójny obiektyw Dual Cine Camera, w którym zastosowano matrycę z sensorem Ultra Vision o rozmiarze – 1/1,28”, natomiast wielkość pojedynczego piksela matrycy wynosi 2,44 μm. Mate 40 Pro został wyposażony w teleobiektyw peryskopowy, który umożliwia wykonanie zdjęć z 10-krotnym zoomem hybrydowym i 50-krotnym zoomem cyfrowym. Z kolei Huawei Mate 40 Pro+ posiada podwójny teleobiektyw, z pomocą którego można wykonać zdjęcie z 20-krotnym zoomem hybrydowym i 100-krotnym zoomem cyfrowym.Nowe smartfony Mate 40 Pro i Mate 40 Pro+ wspierają nagrywanie wideo 4K HDR. Do dyspozycji jest też technologia Low Light Video, która umożliwia wykonanie materiału wideo o różnych ekspozycjach jednocześnie.W nowych smartfonach Mate 40 Pro i Mate 40 Pro+ zastosowano inteligentny ekran, który za pomocą zaawansowanego obiektywu przedniego rozpoznaje moment, w którym użytkownik kieruje swój wzrok na urządzenie. Spojrzenie na telefon sprawia, że na wyświetlaczu pojawia się dedykowana animacja oraz zegar, a spojrzenie w chwili, gdy dzwonek sygnalizuje nadchodzące połączenie, sprawia, że głośność dzwonka jest obniżana.Nowe smartfony obsługują także funkcję wykrywania gestów, która umożliwia m. in. przeglądanie treści czy odbieranie połączeń bez potrzeby dotykania ekranu palcem.Wraz z premierą nowych smartfonów, Huawei zaprezentował nowe usługi i aplikacje dostępne dla użytkowników na całym świecie, m. in. Petal Search (narzędzie do wyszukiwania i instalowania aplikacji na smartfonach i tabletach Huawei), Petal Maps (aplikację do obsługi map, wykorzystująca funkcję sterowania gestami w Mate 40 Pro i Mate 40 Pro+) oraz Huawei Docs (aplikację do tworzenia i edytowania dokumentów).Nowe smartfony Mate 40 Pro i Mate 40 Pro+ wykorzystują oprogramowanie EMUI 11, bazujące na systemie operacyjnym Android i działają w oparciu o Huawei Mobile Services (HMS). Na smartfonach nie znajdziemy zatem usług mobilnych Google.Huawei Mate 40 Pro wyceniony został w Europie na. Aktualnie nie wiemy, kiedy smartfon pojawi się na polskim rynku.Tańszy wariant czyli Mate 40 ma kosztować 899 euro.Źródło: Huawei