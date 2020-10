Amazfit Pop to arcyciekawy smartwatch za mniej niż 200 złotych

Tani smartwatch do 200 złotych.





Amazfit Pop to ciekawy smartwatch w cenie do 200 złotych

Czy da się kupić fajnego smartwatcha w cenie do 200 złotych? Wygląda na to, że tak. Wszystko za sprawą Xiaomi i submarki Huami, która wypuściła na rynek kolejny zegarek z serii Amazfit. Jeśli Amazfit Bip i Amazfit Stratos są dla Was odrobinkę za drogie, to koniecznie powinniście zwrócić uwagę na Amazfit Pop. Sprzęt pojawił się właśnie w chińskich sklepach, w cenie wynoszącej zaledwie 349 juanów, czyli ok. 199 złotych.Zegarek Amazfit Pop przypomina Apple Watch od Apple z racji kształtu koperty, w której osadzono 1,43-calowy ekran o rozdzielczości 320x302 piksele. Do obsługi jego funkcji służy koronka umieszczona po prawej stronie obudowy.Interesującą funkcją w tej półce cenowej jest z pewnością czujnik SpO2, monitorujący stopień wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej. Czy będzie działał dobrze? Miejmy nadzieję, że tak. Smartwatch oferuje ponadto możliwość kontroli cyklu menstruacyjnego, 60 trybów sportowych i wodoodporność na poziomie 5 ATM.