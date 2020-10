Świetne słuchawki HyperX Cloud II w nowej bezprzewodowej wersji

Tak prezentuje się pełny zestaw słuchawek HyperX Cloud II Wireless wraz z akcesoriami / foto. HyperX



W gruncie rzeczy, to po prostu przeróbka na bezprzewodową modłę i z kilkoma innymi pomniejszymi zmianami znanych i lubianych Could II, które są bardzo popularnym modelem w portfolio HyperX. Zostały także wyposażone w wirtualny dźwięk 7.1 podobnie jak wspominany Stinger S. Charakteryzują się dedykowanym modułem bezprzewodowym USB z łącznością 2,4 GHz do 20 m i czasem pracy na pełnym ładowaniu do 30 godzin (ładowanie po kablu USB dostępnym w zestawie).

Jak widać po grafikach, są to duże wokółuszne słuchawki zamknięte z dodatkowym odłączanym dwukierunkowym mikrofonem. A konkretniej pojemnościowym zdolnym do tłumienia otaczającego hałasu. Impedancja słuchawek wynosi 60 Ohm, a dwa dynamiczne przetworniki oparte o neodymowe magnesy mają 53 mm średnicy. Charakteryzują się także pasmem w zakresie 15 Hz do 20 kHz i poziomem ciśnienia aktustycznego 104 dBSPL/mW przy 1 kHz.





Solidne wykonanie, ale niezbyt rychła premiera

Słuchawki HyperX Cloud II Wireless mogą pochwalić się aluminiową solidną ramą z regulowanym pałąkiem, a w nausznikach miękką sztuczną skórą i pianką zapamiętującą kształt ucha. Na obudowie można znaleźć regulację głośności czy przycisk wyciszenia mikrofonu. Zestaw HyperX Cloud II Wireless jest zgodny z PC, PS4 i Nintendo Switch, a nawet dostał certyfikaty od TeamSpeak i Discord. Opisywany sprzęt HyperX będzie dostępny w regionie EMEA od stycznia 2021 roku. Cena została podana tylko na rynek z USA, gdzie będzie wynosić 149,99 dolarów (około 580 złotych).

Źródło i foto: HyperX