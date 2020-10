Solidny smartfon do gier za 800 zł? realme 7 od dziś w polskich sklepach

Niska cena i spore możliwości.

Mocna bateria i przyzwoity aparat

Dziś do polskich sklepów trafił realme 7 - smartfon, który z pewnością powinien zainteresować graczy. Urządzenie oferuje wydajny procesor, ekran z szybkim odświeżaniem, a na dokładkę szybkie ładowanie, całkiem pojemną baterię oraz 3-letnią gwarancję. Jego ceny zaczynają się od 799 zł.Naprawdę mocnym punktem w specyfikacji realme 7 jest jego serce - układ, którego 300 000 punktów wykręconych w benchmarku AnTuTu zapewne ucieszy gamerów. Zależnie od wybranego wariantu, realme 7 oferuje w. Użytkownik ma do dyspozycji również. Można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD bez utraty funkcjonalności Dual SIM.Smartfon dla graczy musi wyróżniać się również ekranem, który jest w stanie zapewnić płynne wyświetlanie obrazu. realme 7 to solidneo rozdzielczości FHD+, odświeżanego z częstotliwością. Ekran pokrywa 90,5% frontu urządzenia i świeci z mocą 480 nitów.Producent wyposażyło model 7 w baterię o pojemności, która nawet dla osób intensywnie korzystających z telefonu powinna wystarczyć na cały dzień pracy. Za ładowanie odpowiedzialny jest tu autorski system Dart Charge o mocy 30 W. Rozładowany realme 7 potrzebuje 26 minut na uzupełnienie baterii do 50% i 65 minut na załadowanie jej do pełna.