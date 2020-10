Smartfony Vivo dostępne w Polsce. Poznaliśmy ceny

W asortymencie są nie tylko smartfony.





oferta vivo w Europie. Będzie smartfon z gimbalem

vivo X51 5G / Foto: vivo





Ekran : 6,56 cala AMOLED, 2378 x 1080 pikseli, 90 Hz

: 6,56 cala AMOLED, 2378 x 1080 pikseli, 90 Hz Procesor : Snapdragon 765G

: Snapdragon 765G Pamięć : 8 GB RAM, 128 GB ROM

: 8 GB RAM, 128 GB ROM Aparaty : główny 48 MP z gimbalem, ultraszerokokątny 8 MP, portretowy 13 MP, powiększający 8 MP z OIS

: główny 48 MP z gimbalem, ultraszerokokątny 8 MP, portretowy 13 MP, powiększający 8 MP z OIS Bateria : 4315 mAh, szybkie ładowanie 33 W

: 4315 mAh, szybkie ładowanie 33 W System : Android 10 z nakładką Funtouch 10

: Android 10 z nakładką Funtouch 10 Łączność : GPS, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC, USB typu C, obsługa 5G

: GPS, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC, USB typu C, obsługa 5G Waga : 181,5 g

: 181,5 g Wymiary: 158.46 x 72.80 x 8.04 (mm)

Cena: 2999 złotych, dostępny 3 listopada

vivo Y70 / Foto: vivo

Ekran : 6,44 cala, AMOLED, 2400 x 1080 pikseli

: 6,44 cala, AMOLED, 2400 x 1080 pikseli Procesor : Snapdragon 665

: Snapdragon 665 Pamięć : 8 GB RAM, 128 GB ROM

: 8 GB RAM, 128 GB ROM Aparaty : główny 48 MP, makro 2 MP, czujnik głębi 2 MP

: główny 48 MP, makro 2 MP, czujnik głębi 2 MP Bateria : 4100 mAh, szybkie ładowanie 33 W

: 4100 mAh, szybkie ładowanie 33 W System : Android 10 z nakładką Funtouch 10

: Android 10 z nakładką Funtouch 10 Łączność : Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, USB typu C

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, USB typu C Waga : 171 g

: 171 g Wymiary: 161 x 74.1 x 7.8 (mm)

Cena: 1099 złotych, dostępny 3 listopada

vivo Y20s / Foto: vivo

Ekran : 6,51 cala, IPS, 1600 x 720 pikseli

: 6,51 cala, IPS, 1600 x 720 pikseli Procesor : Snapdragon 460

: Snapdragon 460 Pamięć : RAM, 128 GB ROM

: Aparaty : główny 13 MP , makro 2 MP, czujnik głębi 2 MP

: główny 13 MP Bateria : 5000 mAh, szybkie łądowanie 18 W

: 5000 mAh, szybkie łądowanie 18 W System : Android 10 z nakładką Funtouch 10

: Android 10 z nakładką Funtouch 10 Łączność : Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, microUSB

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, microUSB Waga : 192,13 g

: 192,13 g Wymiary: 164.4 x 76.3 x 8.4 (mm)

Cena: 799 złotych, dostępny 3 listopada

vivo Y11 / Foto: vivo

Z dniem 20 października 2020 roku vivo weszło do sześciu europejskich krajów - Francji, Niemiec, Włoch Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i m.in. Polski. Firma chwali się, że długo przygotowywała się do tego kroku. W ramach rozpoznania rynku przepytała 9 000 osób, co pozwoliło jej na lepszy przygotowanie oferty. Przyjrzyjmy się, co vivo przygotowało dla Polaków (i nie tylko).Na naszym kontynencie pojawi się m.in. vivo X51 5G. Największą zaletą smartfona jest aparat główny 48 MP osadzony na mechanizmie gimbala. Taka forma stabilizacji optycznej pozwala na kompensację nawet 3 stopni odchylenia, co jest nie do osiągnięcia przez standardowe technologie. Ruchoma jest nie jedna soczewka, ale cały moduł.Oprócz vivo X51 5G pojawi się jeszcze kilka innych modeli.Specyfikacja vivo X51 5G:vivo Y70 oferuje:vivo Y20s to: