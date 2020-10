Długo przesiadujesz przy komputerze? Okulary Xiaomi Mijia to coś, co musisz mieć

Obie wersje kolorystycze okularów Xiaomi Mijia Anti Blue Light przyjemnie się prezentują / foto. Xiaomi Youpin

Nie są to korekcyjne szkła, więc można je porównać do przeciwsłonecznych "zerówek", które nie wpływają na zmianę punktu ogniskowej wpadającego do oka światła. Nie ma też żadnych funkcji smart, ale to ważne akcesorium, jeśli chcemy dbać o wzrok. Mogą ochronić przed zmęczeniem i blokują większość niebieskiego światła, które normalnie wdarło by się do oczu. Więcej niż 80 proc. z zakresu fal 415-445 nm i powyżej 90 proc. dla 385-415 nm. Mimo tego, obraz powinien wydawać się niewiele gorszy niż oryginalny bez okularów - przepuszczanie dla 445-475 nm wynosi powyżej 80 proc, a dla 475-505 więcej niż 90 proc.Są przy tym wyjątkowo lekkie. Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej typu SUS304 i stopu tytanu beta, ważą jedynie 15,5 g. To całościowy ciężar, włącznie z soczewkami wykonanymi z 16 warstw tworzywa sztucznego (zapewniających także ochronę oleofobową powierzchni czy antyrefleksyjność). Ich wymiary, to 52 x 19 x 142 mm. Okulary Xiaomi Mijia Anti Blue Light sprzedawane są w wersji z czarnym i złotym wykończeniem. Drugi kolor teoretycznie jest przedstawiany jako różowe złoto, ale na grafikach promocyjnych wygląda po prostu na zwyczajny złoty.