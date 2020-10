Flagowy smartfon Google jest bublem. Użytkownicy są wściekli

Jakość nie idzie w parze z ceną.





Google Pixel 5 się rozwarstwia

Google Pixel 5: usterka jest powszechna

iPhone to najlepszy smartfon z systemem iOS. Powód jest prosty: tylko Apple produkuje smartfony z tym systemem operacyjnym. Czy Pixel od Google to najlepszy smartfon z systemem Android? Firma z Mountain View bardzo chciałaby, aby tak było. Problem polega na tym, że konkurencja na rynku telefonów z tym OSem jest kolosalna, a żaden smartfon Google nie jest zbyt dobrze wykonany. To samo dotyczy niestety flagowego Google Pixel 5. Premiera Google Pixel 5 odbyła się 30 września tego roku, kiedy to firma zaprezentowała także smartfon Google Pixel 4A. Urządzenia wyglądają świetnie, ale nie idzie to w parze z jakością wykonania. Osoby mające już okazję użytkować Pixela 5 donoszą o problemie ze szparą pojawiającą się pomiędzy wyświetlaczem, a metalową obudową. W większości przypadków ten występuje od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka! Smartfon na pierwszy rzut oka wygląda tak, jakby puchła w nim bateria.Szczeliny są widoczne gołym okiem. Jak wpływają na wodoodporność? Użytkownicy boją się sprawdzać. | Źródło: XDATrudno jednoznacznie stwierdzić, czy wada konstrukcyjna sprawia, że sprzęt trafi swoją pyło- i wodoszczelność, potwierdzane certyfikacją IP68. Logika nakazuje, że może tak właśnie być. Szpara najczęściej pojawia się w górnej części ramki otaczającej smartfon, w pobliżu wejścia na kartę SIM. Nie udało się do tej pory zbadać, czy winny jest puchnący akumulator. Gdyby tak było, mogłoby to oznaczać spore ryzyko dla użytkowników.Niektórzy internauci twierdzą, że poszkodowani robią "z igły widły". Czy aby na pewno? | Źródło: Forum GoogleUsterka wydaje się powszechna, a głosy rozgoryczonych internautów widać tak na forach pomocy technicznej Google, jak i forum XDA. Nie da się jednoznacznie określić, czy przerwa pomiędzy ekranem i obudową będzie się z czasem powiększała.Niektórzy posiadacze smartfonów Google Pixel 5 zwrócili wadliwe egzemplarze do Google. Niestety, wielu z nich dostało w zamian telefony obarczone identyczną wadą.Przedstawiciele Google nie wydali jeszcze oświadczenia w tej sprawie.Źródło: Google