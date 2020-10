Jeśli Apple chciałoby być eko, przeszłoby na USB-C (opinia)

To by było sensowne działanie.



Apple usunęło akcesoria z pudełek ze smartfonami iPhone 12. Nabywcy nowych smartfonów w zestawie z drogimi flagowcami nie znajdą ani ładowarek, ani też słuchawek przewodowych EarPods. Ba, producent poszedł o krok dalej i zdecydował się na to samo posunięcie także w odniesieniu do smartfonów iPhone 11, iPhone XR i iPhone SE. Konsument w niewielkim pudełku z najnowszym iPhone 12 znajdzie wyłącznie kabelek USB-C do Lightning. Apple uważa swoją decyzję za sprzyjającą ekologii. Ja uważam, że jest w tym jedynie połowa prawdy.



Po pierwsze: troska o środowisko...

Apple już od lat chce być postrzegana jako firma przyjazna środowisku. Przedstawiciele giganta z Cupertino na każdym kroku podkreślają to, że producent podejmuje coraz więcej działań mających na celu ochronę Ziemi przed zanieczyszczeniami. Dane przytaczane na premierze telefonów



"Ziemia więcej mówi nam o nas niż wszystkie książki", pisał Antoine de Saint-Exupéry. Dbajmy o nią. | Źródło: Canva Pro



...oraz dbałość o maksymalizowanie zysków

Czy smartfony iPhone 12 są tańsze od poprzedników? Oczywiście, że nie. Tymczasem, Apple zaoszczędzi pieniądze na produkcji dodatkowych ładowarek, słuchawek, ale także na pudełkach oraz... transporcie. Gigant pochwalił się, że na jednej palecie transportowej będzie w stanie zmieścić nawet o 70% smartfonów więcej niż do tej pory. Według danych Counterpoint Research, w 2019 roku Apple udało się dostarczyć sklepom 196,2 miliona smartfonów. Spróbujcie oszacować jak wielkie oszczędności mogą przynieść producentowi kontrowersyjne decyzje.



Firma piecze dwie pieczenie na jednym ogniu i... robi to dobrze - a przynajmniej z PR-owego punktu widzenia.



Brak słuchawek? Mała strata

Czy przewodowe słuchawki są niezbędnym elementem dzisiejszych zestawów ze smartfonami? Wydaje się, że nie. Większość konsumentów ma już w domu *jakieś* słuchawki, coraz częściej bezprzewodowe. Nie jest to w końcu gadżet, który odsprzedajemy w razie odsprzedaży posiadanego wcześniej smartfonu (o ile go używaliśmy). Powód jest prosty: względy higieniczne. Nie wiem jak Wy, ale ja nie miałbym najmniejszej ochoty wkładać do swoich uszu czegoś, co spoczywało przez dziesiątki lub setki godzin w uszach nieznanej mi osoby.



Osoby lubiące posłuchać muzyki nierzadko decydują się na sprzęt wyższej jakości niż ten, który producenci dostarczają wraz ze sprzedawanymi przez siebie telefonami. Słuchawki pokroju EarPodsów czasem trafiają na lata do szuflady, a później na wysypiska śmieci.



Problem leży w ładowarce, a tak naprawdę w przewodzie i złączu

Nigdy nie wyrzuciłem żadnej ładowarki do kosza, bo zasilacze zawsze sprzedaję wraz ze sprzedawanym urządzeniem - wielu z Was robi zapewne podobnie. Argument ten jest jednak w dyskusji czysto anegdotyczny i nie oznacza, że problem nadprodukcji elektrośmieci nie istnieje. Organizacja GSM Association już w 2014 roku podawała, że masa starych i nieużywanych ładowarek wyrzucanych każdego roku na wysypiska śmieci wynosi aż 51 tysięcy ton. Trudno w to uwierzyć? A jednak! Statystyki pokazują, że znacząca część z sumy blisko 54 mln ton elektrośmieci wytworzonych przez ludzkość w 2019 roku to właśnie nieużywane ładowarki i słuchawki.



Decyzja o rezygnacji z dołączania ładowarek w przypadku Apple jest dla wielu o tyle kontrowersyjna, że producent daje "mniej", a każe sobie płacić "jak za tyle samo". Przymknijmy jednak na to oko i skupmy się na ważniejszym aspekcie związanym z ładowaniem.





iPhone 12 osiągnie zapewne olbrzymi sukces sprzedażowy. | Źródło: Apple



