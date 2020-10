Składany smartfon Xiaomi może wyglądać jak Samsung Galaxy Fold

Nowy patent składanego smartfona Xiaomi

Xiaomi to marka, która tworzy mnóstwo przystępnych cenowo rozwiązań cenionych przez użytkowników na całym świecie. Chińska firma wielokrotnie "zapożyczała" pomysły od rynkowych konkurentów. Nie przez przypadek mówi się, że nakładka MIUI to androidowy odpowiednik iOS. Tym razem jednak Xiaomi szuka inspiracji nie u Apple...Samsung jest aktualnie liderem rynku składanych smartfonów. Koreański producent ma w swojej ofercie Galaxy Z Flip Galaxy Z Fold 2 , a przyszłość z pewnością przyniesie kolejne modele. Tymczasem Xiaomi złożyło kilka wniosków patentowych, które obejmują różnorodne warianty składanych urządzeń.LetsGoDigital donosi, że chińska marka opatentowała właśnie składany telefon bardzo podobny do Samsunga Galaxy Fold. Szkice wskazują, że będzie to składane urządzenie z dużym ekranem umieszczony wewnątrz, a dodatkowy mniejszy ekran zostanie umieszczony z drugiej strony konstrukcji. Wniosek pojawił się w CNIPA (Chińska Krajowa Administracja Własności Intelektualnej), a 20 października 2020 r. go zatwierdzono.